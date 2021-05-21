"Darüşşafaka Giriş Sınavı" 20 Haziran'a ertelendi

Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim olanağı sunan Darüşşafaka'ya giriş sınavı 20 Haziran tarihine ertelendi.

Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim olanağı sunan Darüşşafaka'ya giriş sınavı 20 Haziran tarihine ertelendi.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, 28 il merkezinde düzenlenecek sınava başvurular 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Daha önce 30 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan sınav, Mayıs ayında Türkiye genelinde uygulanan kapanma süreçleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onayıyla 20 Haziran Pazar günü saat 10: 00'da düzenlenecek. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşecek sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul , İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, yaptıkları araştırmalara göre Türkiye'de sınava katılabilecek 10 bine yakın öğrencinin bulunduğunu ifade ederken, "Hedefimiz Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerimizin ve onların ailelerinin bu sınavdan haber i olması. Darüşşafaka olarak eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikle sınava katılmakla başladığına inanıyoruz. Bunun için de tüm öğretmenlerimizi, muhtarlarımızı, yerel yöneticilerimizi, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızı bu sınavın duyurulması amacıyla başlattığımız seferberliğe davet ediyoruz" dedi.Darüşşafaka'nın kelime anlamının 'şefkat yuvası' olduğunu anımsatan M. Tayfun Öktem, "Sınavda başarılı olarak bu şefkat yuvasından içeri adımlarını atacak öğrencilerimize dünya standartlarında bir akademik eğitim verirken, bir yandan da onların ülkelerine ve milletlerine faydalı, araştıran, sorgulayan, çağdaş lider bireyler olarak yetişmeleri için uygun bir ortam yaratıyoruz. Yeteneği ön plana çıkaran sosyal kulüplerimizle, müzik ve spor branşlarımızla, farklı yabancı dil olanaklarımızla, teknolojik altyapımızla, çocuklarımıza içinde bulunduğumuz bilişim çağına yakışır bir eğitim veriyoruz" dedi ve ekledi."Darüşşafaka sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda bir ilim irfan yuvası. Bugüne kadar mezun ettiği binlerce öğrencisiyle ülkemizin yüz akı kurumlarından biri. Ben de bu yuvanın mezunlarından biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, öğrencilerimiz burada belki de hayatlarını baştan aşağı değiştirecek bir ortamla karşılaşacaklar. Tabii ki her birinin kendi evleri, aileleri var. Ama Darüşşafaka da onların ikinci yuvası, ikinci ailesi olacak. Tüm bunlar için ilk yapmaları gereken yaklaşık 2,5 saatlik bu sınava girmek; bu fırsat eşitliğinden yararlanmak."Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. "Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve "eğitimle değişen yaşamlar" misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından sınavla seçilen 905 öğrenci, İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü'ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler'in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50'ye, 2019'da 9.54'e, 2020'de 9,66'ya yükseltti. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı