KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
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KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahiller müsilajla kaplanırken, Cevher Dudayev sahilinde denize girmek yasaklandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahiller müsilajla kaplanırken, Cevher Dudayev sahilinde denize girmek yasaklandı. Denize girilmesini önlemek amacıyla tabelalar konuldu.

İzmit Körfezi'nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de müsilajla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj ortaya çıktı. Darıca'da Cevher Dudayev Parkı'nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar konuldu. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline "Denize girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan, "Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır." diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahilde gezen kişileri denize girilmemesi konusunda uyardı.

Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.

KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
KOCAELİ DARICA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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