Danimarka medyası: "ABD, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i dinledi"
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Danimarka medyası: "ABD, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i dinledi"

Danimarka medyası: 'ABD, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i dinledi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, Danimarka Gizli Servisi (FE), aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu Avrupalı politikacıları dinlemek için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) yardım etti.

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, Danimarka Gizli Servisi (FE), aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu Avrupalı politikacıları dinlemek için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) yardım etti.

Danimarka medyası, Danimarka İstihbarat Servisi'nin (FE), Avrupalı politikacıları dinlemek için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile işbirliği yaptığını yazdı. Danimarka Yayın Kurumu (DR) tarafından yayınlanan raporda, 2012-2014 yılları arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra çeşitli denizaltı kabloları ile ülkelerin iletişim sistemlerine erişilerek İsveç, Norveç ve Fransa'nın üst düzey siyasilerin telefonlarının dinlendiği kaydedildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Merkel'in Sözcüsü, Danimarka Yayın Kurumu'nda (DR) yayınlanan dinleme raporuna kadar Danimarka'nın olaya dahil olduğundan haberdar olmadıklarını ifade etti.

"BU BİR SKANDAL"

Danimarka Yayın Kurumu'nun gizli bilgilere erişimi olduğu söylenen 9 kaynakla görüştüğü ifade edilirken, Merkel'in yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve dönemin muhalif lideri Peer Steinbrück'ün de dinlendiği kaydedildi. Steinbrück, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Siyasi olarak bu bir skandal" dedi.

Yaşananlardan daha önce haberi olduğu ifade edilen Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen ise, "Müttefiklerin sistematik olarak dinlenmesi kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin Danimarka İstihbarat Servisi'nin (FE) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan (NSA) herhangi bir açıklama yapılmadı.

Benzer iddialar 2013 yılında da ortaya çıkmış, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden tarafından gerçekleştirilen sızdırma ile Merkel'in dinlendiği öne sürülmüştü.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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