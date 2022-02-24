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Damla Ersubaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşiyle yine ayrıldı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Damla Ersubaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşiyle yine ayrıldı

2020 yılında tek celsede boşandığı eşiyle geçtiğimiz sene öfke kontrol tedavisi şartıyla barışan Damla Ersubaşı, nikah masasından döndü. Eski eşinden evlilik teklifi alan Ersubaşı, yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı bir kez daha yollarını ayırdı.

Yıllar önce rol aldığı Sihirli Annem dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturdu. Anlaşmazlıklar yaşayan ikili, 2020 yılında tek celsede boşandı. Ayrılıkları kısa süren ve geçtiğimiz sene barışan çiftten kötü haber geldi.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Eşini öfke kontrol tedavisi şartıyla affeden Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde ikinci kez evlilik teklifi aldı. Instagram hesabından tektaş yüzüğünün fotoğrafını paylaşan iki çocuk annesi Ersubaşı, "Bu kadar çabuk beklemiyordum. Valla çok duygulandım. Her zaman seni seviyorum" demişti.

Damla Ersubaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşiyle yine ayrıldı

BİR KEZ DAHA AYRILDILAR

İkinci kez nikah masasına oturacakları beklenen çiftten bir kez daha kötü haber geldi. 2. Sayfa programında yer alan habere göre, çift yaşadıkları anlaşmazlıklardan dolayı yeniden yollarını ayırdı. Genç oyuncu, ayrılık kararının ardından Instagram hesabından eski eşiyle olan tüm fotoğraflarını da sildi.

Damla Ersubaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşiyle yine ayrıldı

Damla Ersubaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşiyle yine ayrıldı

Damla Ersubaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşiyle yine ayrıldı

Damla Ersubaşı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı eski eşiyle yine ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Damla Ersubaşı, Instagram, Boşanma, Tv8, Magazin, Haberler

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