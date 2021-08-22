Daha az şans, daha çok strateji!

Almanya, Trier'de 3 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Dünya Ulusal Takımlar Turnuvası düzenlenecek.

Almanya, Trier'de 3 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Dünya Ulusal Takımlar Turnuvası düzenlenecek. Dünya Tavla Federasyonu (Worldwide Backgammon Federation - WBF) tarafından her yıl başka bir ülkede düzenlenen bu etkinliğe aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 farklı ülkeden ekipler katılacak. Turnuva öncesi WBF Türkiye Organizasyonu'nun faaliyetlerine oyuncu ekipleri gönderen Elit Tavla Spor Kulübü Derneği'nin oyuncularıyla konuştuk. Modern tavlanın ülkemizde de bir spor dalı olarak kabul görmesini istiyorlar. Derneğin yönetim kurulu başkanı Arda Fındıkoğlu, aynı zamanda WBF Türkiye temsilcisi. "Türk tavla camiasını dünya tavla camiasıyla kaynaştırmak ve modern tavla oyunu hakkında tüm seviyelerde eğitimler vermenin yanı sıra tavlanın Türkiye'de bir spor dalı olarak federasyonlaşması için çalışmalar yürütüyoruz" diyor. Dernek şimdiye dek birçok şehirde 300'den fazla organizasyon tertiplemiş...

EN AZ ALTI AY DENEYİN, DİĞERİNDEN DAHA ÇOK SEVECEKSİNİZ

Burhan Cumhur Bektüre

Modern tavlayla tanıştığım 2008 yazından sonra klasik tavla beni eskisi gibi cezbetmiyor. Modern tavlayla klasik tavlayı birbirinden ayıran hususlar var. Modern tavlada zarlar elle değil, küçük bir kabın veya bir fincanın içine konarak atılıyor, bu sayede zar tutulamıyor. Oyuna başlarken iki oyuncu da birer zar atıp büyük zar atan, attığı zarı oynuyor. Böylelikle ilk zarın çift olma ihtimali ortadan kalkıyor, bu da ilk zar atanın avantajını bir nebze azaltıyor. Bir diğer husus, 'Katmerli Mars'... Yani, oyunculardan biri bütün taşlarını toplayıp oyunu bitirdiğinde rakibi henüz hiç taş toplamamış ve en az bir taşı rakip sahada kalmışsa kazanan taraf 'Katmerli Mars'la 3 sayı kazanır.

Tavla sevenlere önerim, modern tavlayı en az altı ay denemeleri. Çoğu insanın modern tavlayı daha çok seveceğine inanıyorum.

55 KUPA KAZANDIM, SIRADAKİ DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI...

Mahir Kasuto

Geleneksel tavlayı 5 yaşında öğrendim. Disiplinli ve daha adil olan modern tavlaya geçmek için 10 yıl önce WBF Türkiye çatısı altına girdim. 2017'de uluslararası bir turnuvada arka arkaya 10 maç kazanıp kupayı aldım.

Birbirinden farklı turnuvalarda toplam 55 kupa kazandım. Şimdi sırada, dünya çapında bir başarı almak var. Hedefim dünya şampiyonluğu.

Tavla eğlendirici olmasının yanı sıra eğitici ve zeka geliştirici... Bir spor dalı olarak kabul edilmeli.

TURNUVA GÜNLERİNİ İPLE ÇEKİYORUM

Gülderen Dikyol Gücavlı

3 yıl önce modern tavlayla tanışan Gülderen Dikyol Gücavlı'nın şu an en büyük hedefi Almanya'daki turnuvadan madalyayla dönmek.

Ülkemizde genel olarak geleneksel tavla oynanıyor. Modern tavlanın en önemli farkı, küp. Bir el esnasında yeterince önde olduğunu düşünen tarafın o elin değerini yükseltmek için öneri hamlesine vido deniyor. Vido kübü de bu hamle için kullandığımız aksesuar.

Kübü oyunun hangi noktasında oyuna sokacağınız veya rakibinizin küp teklifine ne cevap vereceğinize karar vermek için bir stratejiye ihtiyacınız var. Modern tavlanın geleneksel tavladan çok daha zevkli olmasının nedeni bu bence. Ayrıca geleneksel tavlada yarı yarıya olan bilgi-şans faktörü, modern tavlada yüzde 60-40 oranında...

Turnuvalar, tavlayı çok seviyorsanız iple çektiğiniz günlerdir; kazansanız da kaybetseniz de saatler boyunca maç yapmak, bir pozisyon hakkında dakikalarca tartışmaktır. Hele de sonunda ödül töreninde kupayı havaya kaldırdıysanız unutulmaz olur.

ÜST ÜSTE DOKUZ MAÇ KAZANARAK YARI FİNALE ÇIKTIM

Ömer Mert Gülaçtı

Tavla oynamaya küçük yaşlarda başladım, modern tavlaya ise 2011'de... 2017'de Monte Carlo'da dünya dördüncüsü olduğum turnuva en zorlandığım turnuva oldu. İkinci maçımda yenilip üst üste 9 maçı kazanarak yarı finale gelmem zorlu bir süreçti. Dünya şampiyonu olmayı ve Dünya Ulusal Takımlar Turnuvası'nda ülke ola-

rak da şampiyon olmayı hedefliyorum.

ÜLKEMİZİN ADINI DUYURMAK İSTİYORUZ

Arda Fındıkoğlu, WBF Türkiye Temsilcisi

Dünya Tavla Federasyonu'nun amacı oyunun kurallarını belli standartlar altında birleştirmek.

Dünyada neredeyse her hafta çeşitli tavla aktiviteleri yapılıyor, bu aktiviteleri gerçekleştiren çeşitli organizasyon grupları var. Bu grupların en büyüğü Dünya Tavla Federasyonu (WBF). 1986'da İtalya'da tavlaya gönül vermiş idealist bir grup tarafından kurulmuş.

WBF'nin ana amacı, birçok ülkede değişik isimlerle oynanan oyunun kurallarını belli standartlar altında birleştirmek, böylelikle tavlanın bir şans oyunu olmaktan öte zeka ve strateji oyunu olarak kabul görmesini sağlamak.

WBF, bugün dünyanın birçok ülkesinde temsilcilere sahip. Türkiye, federasyona 2000'de dahil oldu. Türkiye grubunun ana amacı, düzenlenen yerel turnuvalar yoluyla iyi oyuncular bulmak, onları eğiterek modern tavla uzmanları haline getirmek, uluslararası düzeyde elde edecekleri başarılarla kendilerinin ve ülkemizin adını duyurmak.

Kaynak: Hürriyet