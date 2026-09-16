Haberler

Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı

Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Flamanca konuşulan bölgesinde milletvekili Frederic Erens, gece boyunca parlamentonun ek hizmet binasındaki tuvalette kilitli kaldığını açıkladı.

Belçika'nın Flamanca konuşulan bölgesinde milletvekili Frederic Erens, gece boyunca parlamentonun ek hizmet binasındaki tuvalette kilitli kaldığını açıkladı.

Flaman kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, aşırı sağcı Vlaams Belang partisinden milletvekili Erens, dün Flaman Parlamentosunun ek hizmet binasında yerel saatle 17.00 sularında işlerini bitirdikten sonra tuvalete gittiğini ancak kapı kilidinin sıkışması nedeniyle çıkamadığını kaydetti.

Meslektaşlarının çoktan binadan ayrıldığını aktaran Erens, telefonunu da yanına almadığı için yardım isteyemediğini belirtti.

Yerel saatle sabah 06.00 sularında temizlik görevlisinin kapıyı açmasıyla tuvaletten çıkabilen Erens, oksijen yetersizliği nedeniyle hastaneye kontrole gittiğini, durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! İşte son maçına çıkacağı tarih
Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi

Dünyaya nefes aldıracak gelişme! Cumhuriyetçiler bile saf değiştirdi
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı sistemi başlıyor

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem