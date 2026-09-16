ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
BDDK, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası'nın üç ortağına ait toplam yüzde 99,98 oranındaki hisselere ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. Temettü hakları ise kararın dışında tutuldu.
- BDDK, 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararla Golden Global Yatırım Bankası'nın üç büyük ortağının temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.
- Karar, bankanın yüzde 53,98 hissesine sahip Emir Kaya, yüzde 32 paya sahip Salih Berberoğlu ve yüzde 14 hissesi bulunan Recep Kaba'yı kapsıyor; üç ortağın temettü alma hakları korunacak.
- Golden Global Yatırım Bankası, 4 Eylül 2026'da ABD Hazine Bakanlığına bağlı OFAC'ın yaptırım listesine alınmış; ABD yönetimi bankanın İran'ın petrol gelirlerinin Çin'den Türkiye üzerinden aktarılmasına ve nakde, altına dönüştürülmesine yardımcı olduğunu ileri sürmüştü.
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası'nın ortaklık yapısına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kurulun kararı, bankanın hisselerinin yüzde 99,98'ini elinde bulunduran üç ortağı kapsıyor.
YÜZDE 99,98'LİK HİSSEYİ KAPSIYOR
BDDK'den yapılan açıklamaya göre; Golden Global Yatırım Bankası'nın Emir Kaya'ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu'na ait yüzde 32 ve Recep Kaba'ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.
Söz konusu üç ortağın paylarının toplamı bankanın hisselerinin yüzde 99,98'ine karşılık geliyor.
TEMETTÜ HAKLARI KAPSAM DIŞINDA
Kararda özellikle "temettü dışındaki ortaklık hakları" ifadesine yer verildi. Buna göre söz konusu hisselere ilişkin temettü hakları kararın dışında tutulurken, diğer ortaklık haklarının kullanımı TMSF'ye bırakıldı. Golden Global Yatırım Bankası'na BDDK tarafından 2019 yılında kuruluş, 2020 yılında ise faaliyet izni verilmişti.
ABD YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI
Golden Global Yatırım Bankası, BDDK'nın kararından önce ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında Türkiye'deki bazı finansal kuruluşları hedef alan adımlar attığını açıklamıştı.