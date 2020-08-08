- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Limanı, Lübnan'ın hizmetinde olacak"
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Limanı, Lübnan'ın hizmetinde olacak"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Limanı, Lübnan'ın hizmetinde olacak" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta gerçekleştirdiği açıklamada, "Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı'nda bu sürenin geçişine kadar, limanın ayağa kaldırılana kadar Mersin...

08.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:16

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Limanı, Lübnan'ın hizmetinde olacak"

BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta gerçekleştirdiği açıklamada, "Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı'nda bu sürenin geçişine kadar, limanın ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağı, sonrasında oradan buraya küçük gemilerle, ulaşım araçlarıyla taşınacağını ve buna hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan temaslarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. İlk andan itibaren başlayan yardımların devam ettiğini dile getiren, Oktay, Lübnan devleti ve Lübnan halkı ile birliktelik, beraberlik ve dayanışma göstermek üzere Beyrut'ta bulunduklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile de bu çerçevede görüşmelerimiz olmuştur. Dışişleri Bakanımız ve Türkiye-Lübnan Dostluk Grubu Başkanımız ile bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine hem sayın Cumhurbaşkanımızın hem de milletimizin Lübnan Cumhurbaşkanına, Lübnan Devletine ve şahıslarında Lübnan halkına başsağlığı dileklerini iletmek üzere buradayız. Başınız sağ olsun, Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin tüm hastaneleri Lübnan'ın hizmetindedir"

Geniş bir Tük arama kurtarma ekibinin Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Fuat Oktay, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"İki sahra hastanemizle sağlık ekiplerimizle birlikte, gıda yardımlarımızla, yaklaşık TİKA'nın 400 tonluk yardımıyla, AFAD'ın Kızılay'ın sivil toplum örgütlerinin yardımlarıyla Lübnan'da olduk. Yine heyetimizle bu sabah gelirken de uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazları ile geldik ve onları yetkililere teslim ediyoruz. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanına ve halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi ilettik. Ama bununla birlikte ne tür desteklerde bulunabileceğimizi de ilettik. Bu teklifler arasında daha fazla gıda yardımı, tıbbi ilaç yardımına hazır olduğumuzu ve buna yardım edeceğimizi, gıda yardımına devam edeceğimizi ifade ettik. Yine Türkiye olarak Sayda'da inşa ettiğimiz yanık ve travma merkezimiz vardı, 100 yatak hastane, açılışı yapılmıştı. İşletmeye alınmayla ilgili bazı sorunlar var. Sayın Cumhurbaşkanına da konuyu tekrar gündeme getirdik, buranın işletmeye alınması, işletmesinin yapılması için Türkiye olarak hazır olduğumuzu, Lübnan'da buna çok acil ihtiyaç olduğunu gördüğümüzü, bu hastaneyi acilen hizmete alabileceğimizi ilettik. 160 kişinin vefat ettiğini 5 binden kişinin yaralandığını bir milyona yakın kişinin etkilendiğini biliyoruz. Dışişleri Bakanının açıklamaları bize ifade ettiğine göre, patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camlarının kırıldığını biliyoruz. Dolaysıyla hem cam ihtiyacı hem de inşaat malzemesi ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yardımlarımızı teklif ettik. Türkiye olarak her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Çok ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı'nın ve çevresinde hasar gören binaların inşası tekrar konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu ifade ettik. Son olarak da Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı'nda bu sürenin geçişine kadar, limanın ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerinde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağı, sonrasında oradan buraya küçük gemilerle, ulaşım araçlarıyla taşınacağını ve buna hazır olduğumuzu ifade ettik. 5 binin üzerinde yaralı var. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın yardım tekliflerini ilk gün de Cumhurbaşkanı Aoun'a iletmişlerdi, bugünde tekrarladık. Türkiye'nin tüm hastaneleri, tüm hava ambulansları Lübnan'ın bu anlamda hizmetindedir. Hangi hastanın tedavisini Türkiye'de yaptırmak isterilerse hava ambulanslarımızla Türkiye'ye alabileceğimizi ve tedavisini Türkiy'deki hastanede yapabileceğimizi hem Cumhurbaşkanına hem de halkına buradan duyurmak isterim. Sonuna kadar Lübnan'ın yanındayız, Lübnan'la birlikteyiz. Lübnan'ın yalnız olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum."

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Mersin Limanı, Lübnan'ın hizmetinde olacak'

Kaynak: İHA

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