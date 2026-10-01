Haberler

TMSF, Destek Yatırım Bankası'nda yüzde 99,99 hisse için ortaklık haklarını kullanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMSF, Destek Finans Faktoring AŞ'nin Destek Yatırım Bankası AŞ'deki yüzde 99,99 payına ilişkin temettü hariç ortaklık haklarını kullanma kararı aldı. Fon Kurulu kararıyla bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürü görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Destek Finans Faktoring AŞ'nin Destek Yatırım Bankası AŞ'deki ???????yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına karar verdi.

Destek Finans Faktoring AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, TMSF'nin bugün Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 30 Eylül'deki KAP bildiriminde Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen şirketi Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Bugün TMSF tarafından bağlı ortaklıkları Destek Yatırım Bankası AŞ'ye yazılı bildirim yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BDDK'nin bildirimi üzerine Fon Kurulunun 1 Ekim tarihli ve 2026/650 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden Destek Yatırım Bankası AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasına, temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasını teminen, Destek Yatırım Bankası AŞ nezdinde görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Müdürün görevden alınmasına, görevden alınan bu kişilerin yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cemal Okumuş'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak İrem Soydan Güler'in, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Dilek Büyük, Anıl Ertanoğlu ve Serdar Karakuş'un atanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Serdar Karakuş'un Genel Müdürlük görevini yürütmesine karar verildiği ifade edilmiştir."

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Tuba Büyüküstün'ün festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti

Tuba Büyüküstün’ün festival gecesi! Yanındaki isim merak konusu oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü davasında tansiyon yükseldi! Oğlu tek tek şikayetçi oldu

Güllü davasında tansiyon yükseldi! Oğlu tek tek şikayetçi oldu
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Nereden nereye! Milyonların sevgilisi böyle çekip gitti
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

Pazar yerinde infial yaratan görüntü!
Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş: Artık dahil değilim

Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Netanyahu'ya soğuk duş
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, bir parti salonu terk etti
Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı

Rize'de TAYFUN sesi! Füze havalimanından böyle ateşlendi
İnegöl'de ortaokula belinde tabancayla giren genç gözaltına alındı! Yeğeni için müdürle görüşmeye gelmiş

Ortaokula belinde tabancayla girdi! Meğer yeğeni için gelmiş