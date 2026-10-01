Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yarın yapılacak fon toplantısında ilave tedbirler alınabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yarın yapılacak fon toplantısında ilave tedbirler alınabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun yarın gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin, "Yarın da gündemimiz 'ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var', onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah" dedi.

  • Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısı yarın yapılacak.
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarınki toplantıda ilave tedbirlerin değerlendirileceğini ve ardından basın açıklaması yapılacağını söyledi.
  • Terörsüz Türkiye sürecinde MGK'nın tespit ve teyidinin ardından ilk aşama tamamlanmış olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YARIN YAPILACAK FON TOPLANTISINDA İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantısını yarın yapacağının hatırlatılması üzerine Yılmaz, önceki toplantıda önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Yılmaz, "Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de SPK'nin, BDDK'nin aldığı önemli kararlar paylaşıldı. Yarın da gündemimiz 'ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var', onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah." diye konuştu.

ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Fon soruşturmasında ödeme takviminin nasıl olacağına ilişkin soruya Yılmaz, "Toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Hem Koordinasyon Kurulu olarak hem de her bir kurulumuzun kendi yetki alanı var. Oralar da bağımsız otoriteler. Kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını beklemek lazım." yanıtını verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ: MGK'MIZ TESPİTLERİNİ, TEYİDİNİ YAPTIKTAN SONRA İLK AŞAMASI TAMAMLANMIŞ OLACAK

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Yılmaz, şöyle konuştu: "Terörsüz Türkiye mecrasında devam ediyor. Komisyon kuruldu. Orada da ilgili tüm bakanlarımızla, kurumlarımızla ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Mecrasında yürüyor. Meclisimiz açıldı. Meclisimizde de aynı şekilde komisyon oluşturulacak izlemeyle ilgili. Bizim Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var, üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve 'Türkiye modeli' dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa süre içerisinde tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yıl bitmeden teyit olabileceğine ilişkin bir emare var mı sahada?" sorusuna, "Böyle takvimler üzerinde konuşmak bence bu aşamada doğru değil. Süreç mecrasında ilerliyor. MGK'mız tespitlerini, teyidini yaptıktan sonra ilk aşaması tamamlanmış olacak ama bu aşamada bir takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Ünlü komedyen Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! Eşi yarı yaşında

Binbir surat komedyen 3. kez evlendi: Yeni eşi çocuğundan küçük

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
Yüksekova'da köy okulu alev alev yandı! Bir vatandaş Türk bayrağını alevlerin arasından kurtardı

Alevlerin arasına girdi, Türk bayrağını son anda kurtardı
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde

Onun bile oğlu bahis oynamış
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Şimdiye kadar aklınız nerdeydi muhalefetle uğraşmaktan akıllarına hiçbirşey gelmiyorki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber

5 işçinin göçük altında kaldığı maden ocağından acı haber
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Nereden nereye! Milyonların sevgilisi böyle çekip gitti
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu

20 yıl önce tek tek diktiler! Bugün görenler inanamıyor
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı

Tuğyan'ın Güllü'yü nasıl katlettiğini mahkemede itiraf etti
Tuba Büyüküstün'ün festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti

Tuba Büyüküstün’ün festival gecesi! Yanındaki isim merak konusu oldu
Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Nilperi Şahinkaya'nın test sonucu negatif

Nilperi Şahinkaya uyuşturucu test sonucunu açıkladı