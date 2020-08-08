Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Lübnan'da Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Lübnan'da Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Lübnan'da Açıklaması
08.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:07

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı Baabda Sarayı'nda kabul etti. Avn'ın Türk heyetiyle gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, Türkiye'nin Lübnan ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla ülkeye geldiklerini ve Avn ile bu kapsamda görüştüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin, Lübnan Cumhurbaşkanı, devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayan Oktay, "Başınız sağ olsun, geçmiş olsun." dedi.

"Daha fazla gıda ve tıbbi yardıma hazır olduğumuzu ilettik"

154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'a ilk andan itibaren Türkiye'nin geniş bir arama kurtarma ekibi gönderdiğini vurgulayan Oktay, bu ekibin Beyrut Limanı'nda halen çalışmalarına devam ettiğini hatırlattı.

"İki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle, TİKA'nın yaklaşık 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD'ın, Türk Kızılay'ın ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla Lübnan'da olduk." diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Heyetimizle bu sabah gelirken de yine uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazlarıyla geldik ve şu anda onları yetkililere teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına ve Lübnan halkına geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimizi ilettik. İlave ne tür desteklerde bulunabileceğimizle ilgili tekliflerimizi de ilettik. Daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik. Sayda'da Türkiye olarak inşa ettiğimiz 100 yataklı bir yanık ve travma hastanesinin açılışı yapılmıştı. Gördüğümüz kadarıyla işletmeye alınmasıyla ilgili bazı sorunlar var. Cumhurbaşkanıyla konuyu tekrar gündeme getirdik. Burasının tekrar işletmeye alınması için Türkiye olarak hazır olduğumuzu, şu anda Lübnan'da buna çok acil ihtiyaç olduğunu gördüğümüzü, bu hastaneyi acilen hizmete alabileceğimizi ilettik."

Patlamada 160 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1 milyona yakın insanın da etkilendiğini belirten Oktay, Lübnan Dışişleri Bakanı'nın kendilerine, patlamanın yaşandığı yerden 125 kilometre uzaklıktaki bir yerin dahi camlarının kırıldığını ifade ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülkede çok yoğun bir cam ve inşaat malzemesi ihtiyacının olduğuna işaret ederek bununla ilgili yardım tekliflerinde bulunduklarını da dile getirdi.

"Türkiye'nin tüm hastaneleri Lübnan'ın hizmetinde"

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresinde hasar gören binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar hazır olduğunu ifade ettik. Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerde, hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağını, malzemelerin sonrasında oradan buraya daha küçük gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini, bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir. Hangi hastanın tedavisini Türkiye'de yaptırmak isterlerse hava ambulanslarımızla Türkiye'ye alabileceğimizi ve tedavisini Türkiye'deki hastanelerimizde yapabileceğimizi hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de sizler aracılığıyla Lübnan halkına duyurmak isterim."

Cumhurbaşkanı Avn ile heyetine yakın ilgileri ve samimiyetleri için teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin sonuna kadar Lübnan'ın yanında olduğunu ve yalnız bırakmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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