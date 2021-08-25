Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biridir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biridir. Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 yılda ne yaptınız" eleştirilerine cevap vererek 19 yıllık AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerin özetini anlattı, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

AK Parti'nin geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışla, yaptığı hizmetlerle, kazandırdığı eserlerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir parti olduğunu, cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3-5-10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biridir. Küresel, siyasi ve ekonomik düzen köklerinden çatırdarken, biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz. Bu gücümüzün ve özgüvenimizin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle kurduğumuz sağlat alt yapı vardır. Salgın döneminde bu alt yapının önemini ve faydalarını tecrübe ettik" diye konuştu.

"Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş buldu"

Birilerinin "19 yılda ne yaptınız" diyecek cüreti gösterebildiğini, kimi zaman da birilerinin "Türkiye'yi batırdınız, bitirdiniz" diyecek kadar gerçeği çarpıtabildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Şimdi sizlere ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi özetin özeti mahiyetinde kısa bir değerlendirme ile hatırlatmak istiyorum" açıklamasında bulunarak Türkiye'nin 19 yılda geldiği noktayı ve yapılan hizmetleri hatırlattı. Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldıklarını, yüzde 5, 1 seviyesine getirdiklerini, Türkiye'de yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1, 4 trilyon liraya çıkarttıklarını açıklayan Erdoğan, ihracatı 36 milyar dolardan aldıklarını, geçen yılı 170 milyar dolar ile kapattıklarını, bu yıl ise 200 milyar doların üzerine çıkartacaklarını kaydetti.

Yıllarca Türkiye'nin ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeye başardıklarını, yakında yeniden aynı tablonun görüleceğini söyleyen Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin şuan itibariyle 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklayan Erdoğan, önümüzdeki günlerde bu rakamın 115 milyar doların üzerine çıkacağını belirtti. Nüfusun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli geliri 960 milyar dolara kadar yükselttiklerini, son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşanan hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli geliri en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacaklarını ifad6e eden Erdoğan, "Milli gelirin satın alma gücü paritesine göre hesabında ise ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya çıkartarak hedeflerimize uygun bir seviyeye yaklaştık. Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, bir başka ifade ile istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir. Kadın ve gençlerin talebiyle işgücü arzındaki yükselme sebebiyle yeni istihdam alanlarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İnşallah yatırımlardaki, üretimdeki, ihracattaki, sanayi ve hizmet sektörlerindeki büyüme ile birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek noktaya doğru yaklaşıyoruz. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir. Dolayısıyla devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli vizyon genişletiyoruz. Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki dönemde çok daha fazla eser ve hizmeti milletimizin emrine sokacağız"

Makro ekonomideki genel tablonun ardından Türkiye'ye kazandırılan hizmetlere geçen Erdoğan, eğitimde 2002 yılında yükseköğretim dahil toplam bütçenin 10, 3 milyar lirayken 2021 yılı bütçesinin 2 bin 12 milyar liraya ulaştığını, derslik sayısını 343 binden aldıklarını, 601 binin üzerine çıkardıklarını, bu güne kadar 693 bin yeni öğretmenin atamasını yaptıklarını, eğitim kademelerini 4+4+4 olarak tasnif ederek zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarttıklarını hatırlatan Erdoğan, "Maarif Vakfımız vasıtasıyla 44 farlı ülkede 349 okul, 1 yükseköğretim kurumu, 13 eğitim merkezi ve 42 yurt ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz. İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız 207'ye, 70 bin olan akademik personel sayımız yaklaşık 181 bine ve 1, 5 milyon olan üniversite öğrencisi sayımız 8 milyona ulaştı" açıklamasında bulundu.

Sağlıkta hastane yatak sayısını 164 binden 255 binin üzerine, nitelikli yatak sayısını 19 binden 164 bine çıkarttıklarını, hizmete alınan toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanesiyle sağlıkta hizmet kalitesini artırdıklarını kaydeden Erdoğan, "Halen 13 şehir hastanemizin inşası sürüyor. Tamamlandığında şehir hastanelerimizin kapasitesini 41 bin 333'e çıkartmış olacağız" dedi.

Aile ve sosyal hizmetler alanına ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Son 19 yılda 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Ülke genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğindeki 360 sosyal hizmet merkezini hizmete açtık. Kamudaki engelli istihdamını 5 bin 777'den 60 binin üzerine çıkarttık" şeklinde konuştu. Çalışma sosyal güvenlikte 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücretin bugün 2 bin 825 liraya ulaştığını ifade eden Erdoğan, "Aktif sigortalı sayımız 2002 yılında 12 milyon seviyesindeyken bugün 24 milyonun üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Adalette iktidara geldiklerinde 9 bin 349 olan hakim-savcı sayısının bugün 21 bin 904'ü bulduğunu kaydeden Erdoğan, "Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idare yargıda yüzde 38 artırarak Adalet Teşkilatını güçlendirdik. Bu hizmetlerin en yüksek standartlarda verilebilmesi için 2002 yılından bu yana 275 adet hizmet binası inşa ettik" açıklamasında bulundu. İçişlerinde yerel yönetim mevzuatlarında yapılan düzenlemelerle mahalli idare sistemini mali olarak güçlendirmenin yanında daha demokratik, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturduklarını söyleyen Erdoğan, "Vatandaş-muhtar iletişimini ve işbirliğini etkin yürütmek için İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtar Bilgi Sistemini kurduk. Düzensiz göç ile daha etkili mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun başlamasından günümüze kadar geçen süreçte terörden arındırılan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir" dedi.

Erdoğan; Milli Savunmada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatları ile güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettiklerini, terör tehdidini ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Ulaştırmada 6 bin 101 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 28 bin 284 kilometreye, bin 714 kilometreden devraldıkları otoyol uzunluğunu 3 bin 532 kilometre çıkarttıklarını kaydeden Erdoğan, "Karayolu tünel sayımız 83'den 447 adede, karayolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 710 kilometreye ulaştı. Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit tünelleri gibi eserleri ülkemize Marmara, Avrasya gibi tünellerle kazandırdık. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu yatırımları ile karayolu yolculuğunun standartlarını yükselttik. Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolunu tamamladığımızda Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla sarmış olacağız. Tüm bu yatırımlar gelecek nesillere göğsümüzü gererek miras bırakacağımız iktidarımızın mührü eserlerimiz olacaktır. Demiryollarında toplam bin 213 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik, aynı şekilde 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki mevcut demiryollarımızı neredeyse tümüyle yeniledik. Türkiye'nin ilk lojistik üssü olan Ankara Lojistik Üssü'nü, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nı, Kars-Tiflis-Bakü İpek Demiryolu projesini, Ankara Etimesgut Karını, Konya Selçuklu Garı'nı tamamladık. Havayollarında 26'dan devraldığımız havalimanı sayımızı 30 ilave ile 56'ya çıkarttık. İstanbul Havalimanı'nın yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli kısmını hizmete sunduk. Denizcilikte tersane sayımız 37'den 84'e, yat bağlama kapasitemiz 8 bin 500'den 18 bin 545'e çıktı" diye konuştu.

"2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz"

Sanayi ve teknolojide OSB sayısını 192'den 325'e çıkarttıklarını, 22 endüstri bölgesi, 79 teknopark kurduklarını, uzay ajansımızı faaliyete geçirerek milli uzay programını belirlediklerini ifade eden Erdoğan, "Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz" dedi. İHA

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Kaynak: Habermetre