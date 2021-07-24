Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rize'de…

"Rize ve Artvin'deki Yaraları En Kısa Sürede Saracağız"Rize'de oluşan sel ve heyelan sonrası bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Rize ve Artvin'deki kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracağız.

"Rize ve Artvin'deki Yaraları En Kısa Sürede Saracağız"

Rize'de oluşan sel ve heyelan sonrası bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Rize ve Artvin'deki kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracağız. Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz. " dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelanların etkili olduğu memleketi Rize ile Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde Rize'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havayolu ile geldiği Trabzon Havalimanından helikopterle Rize'nin Güneysu İlçe Stadı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Güneysu'ya gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Rize ve Artvin'de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Güneysu'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Muhammed Avcı, Osman Aşkın Bak Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer karşıladı.

Erdoğan, Güneysu ilçesinde Merkez Camiinde Cuma Namazını kıldıktan sonra burada oluşturulan platformdan hemşerilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köyleri eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceklerini söyledi

Güneysu ve Çayeli başta olmak üzere Rize'de meydana gelen heyelanların çok ciddi tahribata yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, metrekareye Güneysu'da 214 kilogram, Çayeli Madenli'de 188 kilogram yağış düştüğünü, bu afet ve su baskınlarının sel ve heyelana sebep olduğunu belirtti.

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK"

Sele kapılan sekiz vatandaşın kaybolduğunu, beş kişinin de yaralandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Kaybolan kardeşlerimizden altısının cansız bedenlerine ulaşılırken, diğer iki kardeşimizin bulunması için tüm birimlerimiz yoğun gayret gösteriyor. Murgul'da kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Yaralılarımızın hepsinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Arhavi'deki afette herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Sizlere ve sizlerin şahsında tüm Rizeli hemşerilerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yine buradan Artvin ve Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gerek bakanlarım, gerek milletvekili arkadaşlarım hepsi kurumlarla beraber arama kurtarma ve diğer çalışmaları yerinde koordine etmek üzere İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımız hemen bölgeye geldiler. " dedi

Heyelanın meydana gelmesiyle birlikte tüm kurum ve ekipleri bölgeye gönderdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine bu süreçte mücavir illerden UMKE ve 112 acil yardım ekiplerine bağlı 127 personel ve 39 araçtan oluşan toplam sekiz ekibi de ilimize sevk ettik. Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çayeli'nin Madenli ve Büyükköy beldeleri ile Muradiye ve Güneysu'da içme suyu hatları, depoları ve kanalizasyon altyapılarında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı bilgisini verdi.

"SEL FELAKETİNDEN ETKİLENEN VE AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILAR İÇİN TOPLAM 550 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Gerek AFAD, gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfımız vasıtasıyla selden zarar gören kardeşlerimize, kira taşınma ve diğer ihtiyaçları ile ilgili gereken yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri, 50 ayrı ekiple 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde onlar da tamamlanmıştır. Dört bölgede toplam 1207 bina ile 3 bin 118 bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bu binalardan ağır hasarlı acil yıkılması gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 99 bağımsız bölüm vardır. Rize'de dere güzergahlarında yapılan çalışmalarda taşkın riski altında olduğu tespit edilen 665 yapı tespit edildi. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, diğer taraftan da yaraların süratle sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. Köylerde altında ahırı, deposu üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz, yine köylerde altında ahır olan 50 köy evini yapağız. "

Vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda beş çay evi yapma kararı aldıklarını da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Evleri taşkın riski altında olan vatandaşlarımızı da inşa edeceğimiz konuklarımıza taşıyacağız" dedi.

"RİZE VE ARTVİN'DEKİ YARALARI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında bölgeyi tekrar ziyaret edeceğini ve o gelişinde Salarha Tüneli'nin de açılışını yapacağını ifade etti.

Rize'de hayatı en kısa sürede normale döndüreceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, : "Vatandaşlarımız, Yağlıtaş ve Güneysu'da inşa ettiğimiz sosyal konutlardan da alabilecekler. Rize'mizde hayatı en kısa sürede normale döndürecek adımları atacağız. Selden etkilenen Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla aracıyla, personeli ile kendilerinin yanındadır. Nasıl daha önce Trabzon Araklı'da, Giresun'da yaşanan sel felaketlerinin de yine Elazığ ve İzmir'de yaşadığımız depremlerde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadıysak inşallah Rize ve Artvin'deki kardeşlerimizin de yaralarını en kısa sürede saracağız. Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin konutları nasıl bir güzellik arz ediyorsa diğerlerini de öyle yapacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denge bozulunca rahmet olarak görülen yağmurun tabiat için adeta bir afete dönüştüğünü dile getirerek, "Son yıllarda artan küresel ısınmayla beraber dünyadaki bu ilahi dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Hava olaylarının daha sert yaşanmasından iklim değişikliklerine, kuraklıktan afetlere kadar pek çok alanda bu bozulmanın etkilerini biz de hissediyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın hemen her bölgesinde, Almanya'sında, Belçika'sında, Fransa'sında son zamanlarda neler olduğunu herhalde televizyonlardan izliyorsunuz. 20-25 öncesinin mevsimleri ile günümüzdeki mevsimler arasında dağlar kadar fark var. Ne yazlar eski yaz ne kışlar eski kış ne de baharlar eski bahar" diye konuştu.

Yüzyıllar içinde yaşanabilecek değişimlerin, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede şimdi tecrübe edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna, insanın tamahkarlığının, hırsının, plan ve programsızlığının sonucu olan iş ve fiiller eklediğinde sorunun boyutunun daha da büyüdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür durumlarda insanın bilerek ya da bilmeyerek çoğu zaman kendi felaketini bizzat kendi elleriyle hazırladığını, tabiatla uyum içinde bir hayat inşa etmek yerine ona tahakküm edilmeye çalışıldığında bunun bedelini insanın yanı sıra tüm canlıların ödediğini söyledi.

Ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ülkenin kendini tabii afetlerden tam manasıyla koruyamadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Almanya'dan Belçika'ya kadar Avrupa'da yaşanan sel felaketlerinin ağır sonuçlarını siz de gördünüz. İnsan tedbirlerle beraber tahribatı da büyüttüğü için tabiat karşısında giderek daha da korunaksız hale geliyor. Bu kısır döngüyü ancak tabiatla kurduğumuz ilişki ve bakış açımızı değiştirerek kırabiliriz. Öncelikle diğer varlıkların da bizim gibi dünyada hakkı olduğunu kabul etmeliyiz. Ayrıca yaşadığımız çevre ile münasebetimizi tahakküm yerine uyum üzerine inşa etmeliyiz. Allah'ın bize verdiği nimetlerden en güzel şekilde istifade etmeye çalışırken aynı zamanda ona zarar vermenin değil, vermemenin yollarını aramalıyız. Esasen bu konuda millet olarak son derece geniş bir birikime de sahibiz. Biz İstanbul'dan Buhara'ya dünyanın en güzel, tabiatla en uyumlu şehirlerini inşa etmiş bir milletiz. Biz aynı zamanda, özellikle bir dönem düzensiz şehirleşme nedeniyle çok acılar çekmiş, plansızlığın, programsızlığın, öngörüsüzlüğün faturasını da çok ağır ödemiş bir ülkeyiz. Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla son 19 yılda maziden atiye köprü kuracak pek çok müspet adım attıklarına işaret ederek, özellikle TOKİ eliyle hayata geçirdikleri projelerle ülkenin çarpık yapılaşmadan kaynaklı kronik sorunlarını en aza indirmeye çalıştıklarını söyledi.

Her işte olduğu gibi çevre ve şehircilikte de sadece devletin kararlı olması, kararlı davranmasının sorunların çözümü için kafi gelmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin yürüttüğü çalışmaların hedefine ulaşabilmesi için belediyelerden sivil vatandaşa, 7'den 77'ye, milletin tamamının bu süreci sahiplenmesi gerektiğini bildirdi.

Vatandaşlardan, devletin yürüteceği çalışmalara destek vermelerini beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların bu projelere güçlü destek vermesi, sahip çıkması halinde bir daha benzer acılar yaşanması ihtimalinin azalacağını, aksi halde bugün çekilen sıkıntıların katbekat fazlasını, gelecek nesillerin çekebileceğini söyledi.

Bütün çalışmaların yakından takip edildiğini, kısa sürede sonuçlandırılması için her türlü gayreti göstereceklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim Rize'mizi, Artvin'imizi, ülkemizin her köşesini bu tür felaketlerden muhafaza buyursun diyorum" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Rize-Güneysu kara yolu üzerindeki Rize AFAD Koordinasyon Merkezine geçti.

Burada koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Merkez'de afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Artvin ilinin Arhavi ilçesine geçerek ilçedeki sel ve su baskınından etkilenen bölgeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alarak ilimiz Çayeli ilçesini ve Büyükköy Beldesini havadan inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra baba ocağı ilimizden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre