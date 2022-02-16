Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi yemin töreninde selamlaştı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin ederek göreve başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Anayasa Mahkemesi üyeleri ve yargı mensupları katıldı.

SELAMLAŞTILAR

Salona en son giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirleri selamladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu tarafa yürüyerek, ana muhalefet lideri ile de selamlaştı. Daha sonra Erdoğan'ın yerine oturması ile tören başladı.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

1971 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2004-2009 yılları Arasında Çorum Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. 2018 ve 2021 yıllarında iki defa Çorum Barosu başkanlığına seçildi. 31 Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde 302 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.