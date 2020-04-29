Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi

Türkiye'nin Amerika'ya gönderdiği koronavirüs yardımının yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektup da yer aldı. Erdoğan, mektubunda ABD Kongresi ve ABD basının da bu dayanışmanın önemini kavrayabilmesine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
29.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı ABD'ye giden yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a mektup gönderdi. Mektupta Cumhurbaşkanı'nın "Umuyorum ki, önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da, salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine dair ifadelerin de yer aldığı mektupta şu şekilde:

"GELECEĞE ÇOK DAHA GÜÇLÜ İLERLEYECEĞİZ"

"Sayın Başkan, Değerli Dostum,

Küresel ölçekte bir kriz yaratmış olan Kovid-19 salgınının ülkelerimizde ve dünyamızda yol açtığı sınamalara karşı sizinle sürdürmekte olduğumuz iş birliğine büyük önem atfettiğimi biliyorsunuz. Kovid-19'u müşterek çabalarımızla yeneceğimize güveniyor, bu krizle mücadeleden edindiğimiz dersler ve geliştirdiğimiz yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğimize inanıyorum.

Bu çerçevede ABD'deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, aldığınız tedbirler sayesinde vaka sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Amerikan halkının bu dönemde de gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz.

"GÖNDERDİĞİMİZ BU YARDIMLA VATANDAŞLARINIZIN EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYORUM"

Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Nitekim, daha önce ihracatına izin verdiğimiz malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımı bugün ABD'ye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz bu mütevazi yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum.

"SALGIN SONRASI İŞ BİRLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİNİN YARARLI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Değerli Dostum,

Salgın sonrası süreçte de bu iş birliğimizin devam etmesinin ve başta uluslararası ekonominin yeniden sağlığına kavuşturulması olmak üzere, küresel düzenin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yakın eşgüdüm ve ortaklık içinde hareket etmemizin son derece önemli ve yararlı olacağına inanıyorum. Bu konudaki fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum.

"UMUYORUM KONGRE VE ABD BASINI DA BU DAYANIŞMANIN ÖNEMİNİ KAVRAYACAKTIR"

Aynı şekilde, salgın vesilesiyle daha da güçlenen ve çeşitlenen iş birliğimizin yarattığı olumlu ortamdan, Türk-Amerikan ikili ilişkilerini her alanda ilerletmek ve başta 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olmak üzere, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmek için de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Nitekim, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki, önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da, salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir.

"TAZİYELERİMİ YİNELİYORUM"

Bu vesileyle, ABD'de Kovid-19'dan ötürü hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başta onların yakınları olmak üzere, dost ve müttefik Amerikan halkına, ülkem ve Milletim adına taziyelerimi yineliyor; birlikte başarıyla sonlandıracağımız bu mücadelede yakın iş birliğimizin devamı dileğiyle içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi

Güncel Manşet

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