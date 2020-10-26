Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar arasında dikkat çeken diyalog: Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi. 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'a ziyarette bulunacağını belirten Erdoğan, Ersin Tatar'a "Kapalı Maraş'ta piknik yapalım" teklifinde bulundu. Tatar ise Erdoğan'ın teklifine "İnşaallah" diye yanıt verdi.

Seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

15 Kasım'da KKTC'yi ziyaret edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Biz buradan ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz. Kapılar açıldı şimdi orada yolları bu noktada da açmış olalım. Kıbrıslı kardeşlerimiz bundan sonra atılacak adımları görmüş ve yaşamış olsunlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen sayın Ersin Tatar'la daha mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Sayın Tatar'la kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kılıcı ve sürdürülebilir çözümden yanadır. Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı kabul etme yönünde bir anlayışının bulunmadığı aşikardır.

Rumlar 1963 yılında gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Yarım asrı geçen mücadele sürecinde mevcut parametrelerle bir yere varılmayacağı anlaşılıyor. Çözüm için federasyonun artık geçerli model olamayacağını, yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştım. Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını eşit ortak olarak görmediği için hidrokarbon işbirliği çağrılarını cevapsız bıraktı.

Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve onların kurduğu iki ayrı devlet şu anda zaten vardır. İki halkın barış, refah ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayabileceklerinin çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmaktadır. Artık iki devletli çözümün gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin adil, kılıcı, sürdürebilir çözüm konusundaki iradesi bakidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile son gelişmeler Maraş açılımı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk. Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini savunuyoruz. Bu yöndeki kararlılığımızı her aşamada dosta, düşmana gösterdik. Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi uyarılarımızı d inlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir.

Hidrokarbon kaynakları nedeniyle iştahı kabaran uluslararası şirketler ve arkalarındaki yabancı güçler bu oyunun parçası olmakta beis görmemiştir. Ancak bu oyun artık bozulmuştur. Bu oyunun başarı şansı yoktur ve artık olmayacaktır.

Türkiye, KKTC'nin ekonomik, diplomatik ve sosyal yönden gelişmesi için her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. Amacımız Kıbrıs Türk halkının hayat standardını yükseltmek ve geleceğe daha güvenli bakmasını sağlamaktır. Kıbrıs Türkü, Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır. İnşallah tüm güçlükleri el birliği ile aşacak daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz."