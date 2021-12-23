Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına: Sahipsiz hayvanlar için ön alın

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına seslenerek, "Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin, sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen partisinin 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Ak Parti'nin belediyelerdeki başarısıyla milletin gönlüne girdiğini, 81 vilayetinin tamamındaki belediyeleri, özellikle de kendi belediyelerini yakından takip ettiklerini belirtti. Erdoğan, "Bugün ülkemizin 30 büyükşehrinin 15'i, 51 ilinin 25'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü, 403 ilçesinin 238'i Ak Parti'li kadrolarca yönetilmektedir. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda bu rakamlar büyükşehirlerde 16 belediyeye, illerde 35 belediyeye, büyükşehir ilçelerinde 361 belediyeye, diğer ilçelerde 313 belediyeye çıkıyor. Beldelerle beraber ülkemizde nüfusun yüzde 64'üne denk gelen toplam 1390 belediyenin 1041'inin Cumhur İttifakı'nda olması milletimizin ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanına olan güvenini de göstermektedir. Bu başarıyı artırarak sürdürmemiz şarttır. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak, belediyelerimizi de o kadar iyi destekleyebiliriz. Bunun için sizlerden tüm çalışmalarınızı, tüm gayretlerinizi, tüm hesaplarınızı 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine değil, 2023 Haziran'ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı toplantı için Kızılcahamam'a gelişinde çok sayıda vatandaş karşıladı. 'Dik dur eğilme, bu millet seninle' diye slogan atan vatandaşlar, AK Parti seçim otobüsüne binen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil ve güller attı. Çocuklara oyuncak dağıtan ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra kampın yapıldığı otele girdi. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, parti yöneticileri, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.