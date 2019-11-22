Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal olmak kolay değil"

22.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde belediye tarafından organize edilen "Gönül Sofrası" yemeğine katılarak konuşma yaptı.

(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)

"Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık"

(Suriye'deki teröristler) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık"

"İzmir'in ülkemizin üretiminde ve ihracatında, istihdamında halen olması gereken yere gelememesinin sebebi bu şehrin ufkunu karartan CHP zihniyetidir. İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir"

'Bir CHP'li benim makamıma gelmiş, 'CHP'ye genel başkan olabilirim' bunu benle müzakere etmeye gelmiş. Bir gazete de bir köşe yazarı bunu yazmış, oradan alıntı yapıyor. Bugün meydan da söyledim, şimdi de bu önemli toplantıda söylüyorum. Bakın çok açık, net. Şu anda kameralar karşımız da diyorum ki eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum ama Bay Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı?"

"Türkiye'nin demokrasisini sarsamayanlar, güvenliğine ve huzuruna zarar veremeyenler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayanlar, ekonomimizi yıkamayanlar sürekli yeni arayışlar içindeler"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde Kiraz Belediyesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde düzenlenen yemeğe iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, sekiz aylık bir aranın ardından İzmir'e geldiğini ve duyduğu özlemi dile getirerek, şehre ayak bastıkları andan itibaren kendilerini bağrına basan İzmirlilere şükranlarını sundu.

Açılışlarını yaptıkları Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nin kente hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İzmir'e böyle anlamlı bir eserin kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş tüm hükümetleri içerisinde İzmir'in en büyük yatırımları kendi dönemlerinde gördüğüne işaret ederek, "Son 17 yılda İzmir'e 70 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık." dedi.

Bu yatırımları İzmir İl Başkanlığı önünde ana başlıklarıyla hatırlattığını dile getiren Erdoğan, "Burada altını çizerek belirtmek istediğim husus, özellikle iktidarlarımız döneminde merkezi yönetim yatırımları bakımından İzmir'in asla ihmal edilmediği, tam tersine sürekli kollandığı gerçeğidir. İzmir halkının günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların önemli bir bölümü Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olup, yapılmayan yatırımlardan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Son dönemde özellikle Binali Yıldırım'ın kendini adeta İzmir'e adamasıyla belediyenin görevi olan yatırımların çoğunun da bakanlıklar tarafından güçlendirildiğini belirten Erdoğan, üstelik bu yatırımları yaparken asla siyasi taassup içinde olmadıklarını, seçim sonuçlarına göre hareket etmediklerini vurguladı.

"Çünkü biz İzmirlileri bize oy verip vermediklerini bakarak değil, ülkemizin vatandaşı oldukları için seviyor, her birini kardeşimiz olarak görüyoruz." diyen Erdoğan, milleti kökenine, inancına meşrebine, kılığına, kıyafetine, eğitim veya gelir durumuna göre olduğu gibi siyasi tercihlerine göre sınıflandırmadıklarını vurguladı.

"İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir"

Bu tür ayrımcı yaklaşımların "eski Türkiye"nin hastalıkları olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gerçi son dönemde bu hastalıkları yeniden hortlatma, adeta metastaz yaptırma çabaları yok değil. Ama bu ilkel ve insanlık dışı gayretlerin, milletimizden hak ettiği cevabı aldığına ve alacağına inanıyorum. İzmir'i hiç hak etmediği şekilde bu tarz eski Türkiye alışkanlıklarının sembolü olarak göstermeye çalışanlara, sizlerin de gereken dersi vereceğinize inanıyorum. Açık konuşmak gerekirse İzmir'in ülkemizin üretiminde ve ihracatında, istihdamında halen olması gereken yere gelememesinin sebebi bu şehrin ufkunu karartan CHP zihniyetidir. İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir. Yıllarca bu şehri, 'yaşam biçiminiz tehlikede' yalanıyla esir alanlara buradan soruyorum; AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında hangi İzmirli yaşam biçiminden dolayı baskıya, zulme, tehdide maruz kalmıştır'Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı gibi İzmir'de de böyle bir durum asla söz konusu değildir. İnşallah İzmir yakında bu istismarcılardan kurtulacak, sahip olduğu potansiyeli hakkıyla değerlendirerek, büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafında hak ettiği yeri alacaktır."

Erdoğan, bağnazlıktan, ideolojik saplantılardan, altı boş korkulardan kurtulan her İzmirli ile şehrin geleceği için birlikte çalışacaklarına dikkati çekerek, "Ülkesine ve milletine ihanet etmemiş, terör örgütleri ile arasına mesafe koymuş herkese başka hiçbir şart koşmaksızın kapımız açıktır. Hedefimiz ülkemizin 82 milyonunun her ferdine gönül köprüsü kurarak, Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine ulaştırmak, ardından da yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı emanet etmektir." dedi.

Son yıllarda ardı ardına yaşanılan saldırıların, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığından kaynaklandığını bildiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasisini sarsamayanlar, güvenliğine ve huzuruna zarar veremeyenler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayanlar, ekonomimizi yıkamayanlar sürekli yeni arayışlar içindeler. Milletimiz bir, iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olarak önümüze kurulan tuzakların hepsini de parçalayarak yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Ekonomimiz bütün bunlarla birlikte dimdik ayakta duruyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 6 yılda Türkiye'nin yaşadığı sınamalara dayanabilecek pek az güç olduğuna işaret ederek, "Biz maruz kaldığımız saldırılara karşı her cephede yürüttüğümüz mücadeleyi kazanarak, dimdik ayakta olduğumuzu gösterdik. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemediler mi? İstediler. Peki, biz onlara fırsat verdik mi? Vermedik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde neresinde bunların illerine girdik mi? Girdik ve ne dedik? Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Kaçtılar, kovaladık, kaçtılar kovaladık ve şimdi Suriye tarafına kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, farklı oralarda tedbirler aldık. Bütün bunlara rağmen artık bakın biz kendi silahımızla kendi savunma sistemlerimizle bu mücadeleyi sürdürüyoruz ve ekonomimiz bütün bunlarla birlikte dimdik ayakta duruyor." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin, her yolu denemelerine rağmen başarılı olamadıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Sokaklarımızda kaos çıkarmayı denediler izin vermedik. Terör örgütlerini kullanarak şehirlerimizi kana ve ateşe boğmaya kalktılar, balyoz olup tepelerine bindik. Devlet içinde örgütlenmiş yapılarını kullanarak envai çeşit darbe girişimlerinde bulundular, milletimizle birlikte hepsini de boşa çıkardık. Terör örgütleriyle ülkemizi güneyden kuşatmaya çalıştılar, bu projeyi de paramparça ettik. Ekonomimizi çökertmek için kur, faiz, enflasyon üçgeninde bir oyun kurdular, aldığımız tedbirlerle bunun da üstesinden geldik. Uluslararası alanda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için binbir yalanı, iftirayı, çarpıtmayı devreye soktular, her platformda hakikatleri anlatarak, bunun da önünü kestik. Netice olarak, yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istendiği sinsi oyundan kurtarmayı başardık. Ama bir husus var ki onun çözümü konusunda hala mesafe kat edemediğimizi itiraf ediyorum. Evet Türkiye'de her alanda ülkemizde tarihi önemde kazanımlar sağladık sadece muhalefet anlayışının geliştirme konusunda başarılı olamadık. Tam bu konuda ümitlenmeye, 'acaba' demeye başlıyoruz, işte o anda birileri çıkıyor, 'Biz değişmedik, değişmeyeceğiz' dercesine milletimize hakaret ediyor, ülkemize zarar verecek işlere girişiyor. Bu zihniyetin en başta gelen temsilcisi de CHP Genel Başkanı olan zattır."

"CHP'nin genel başkanı kim olacak', bununla mı uğraşacağım"

Erdoğan, CHP Genel Başkanının her ne kadar ülkeye, millete ve partiye hayrı dokunmuyorsa da kendisinin yeni nesillere "kötü siyasetçi nasıl olur" dersi için mükemmel bir örnek teşkil ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu zatın hezeyanlarını anlatırken, söyleyebileceğimiz en kibar ifadeleri kullanmaya çalışıyorum. işte son zamanda maalesef bir iftira...Neymiş? 'Bir CHP'li benim makamıma gelmiş, 'CHP'ye genel başkan olabilirim' bunu benle müzakere etmeye gelmiş. Bir gazete de bir köşe yazarı bunu yazmış, oradan alıntı yapıyor. Bugün meydan da söyledim, şimdi de bu önemli toplantıda söylüyorum. Bakın çok açık, net. Şu anda kameralar karşımız da diyorum ki; eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum ama Bay Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı? Ayrılmayacak mı? O da kendini ortaya koysun. Benle CHP adına gelip de pazarlığa oturan kim? Çıksın açıklasın. Onu açıklayamam diyor. Peki o zaman nasıl böyle bir şey konuşabilirsin? Sıradan bir olay değil. Yani Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da 'CHP'nin genel başkanı kim olacak', bununla mı uğraşacağım. İşte bu seviye itibarıyla maalesef seviye kaybı çok zor durumda. Buradan meydana okudum. Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, kendisi acaba CHP Genel Başkanlığından ayrılmayı ortaya koyabilecek mi? Hepiniz şahitsiniz buna."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal olmak kolay değil" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Gerçekten de Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SSK'yı batıracaksın, Türkiye'nin en büyük kurumunu eşini dostunu doldurarak, erken emekliliğin önüne geçmeyerek, sağlık kurumlarını en rezil şekilde yöneterek, bütçesini çarçur ederek, mahvedeceksin. Ardından siyasete girecek, verdiğin her sözden dönecek, ettiğin her yemini yutacaksın. Kaset komplosuyla partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün adayın diyerek, ortaya çıkacaksın. Kumpasla düşürülen genel başkanının koltuğuna oturacak ve hemen diyet borcu ödemeye başlayacaksın. Ancak bu şekilde Bay Kemal olunabilir." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA