Cumhur İttifakı'nın Adayı Olmamız Büyük Avantaj"

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Cumhur İttifakı adayı olmasının büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, "Mersin kazanacak. 15 bin 853 kilometrekarelik bir alanda hükumet, büyükşehir ve ilçe ölçeğindeki belediye yatırımları birbiriyle koordineli çalıştığı takdirde hakikaten çok daha verimli, uyumlu projeler ortaya çıkacak." dedi.

Hamit Tuna, 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezi ve ilçelerde yoğun şekilde çalışmalar yürüten Tuna, projelerinin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Toroslar Belediyesindeki 15 yıllık başkanlık döneminde önemli işlere imza attığını anımsatan Tuna, halkın tanıdığı bir isim olarak seçimi açık ara önde kazanacağına inandığını belirtti.

Tuna, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmesi durumunda yapacağı ilk icraatın yatırımcının önünü açmak olduğunu aktararak, "Özellikle bekleyen çok yatırımcımız var. Onların önünü ilk etapta açacağız. Cumhur İttifakı adayı olmamız sayesinde işlerimizi daha dinamik yapıda yapacağız, bir an önce milletle hizmeti buluşturma anlamında kısa zamanda büyük adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Kısa, orta ve uzun vade olarak planladıkları projeleri olduğunun altını çizen Tuna, belediye ile merkezi yönetim arasındaki uyumun yatırımların ve projelerin hayata geçmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tuna, Mersin'in çok önemli bir fırsat yakaladığına dikkati çekerek, "Tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayı olmamız büyük bir avantaj. Mersin kazanacak. 15 bin 853 kilometrekarelik bir alanda hükumet, büyükşehir ve ilçe ölçeğindeki belediye yatırımları birbiriyle koordineli çalıştığı takdirde hakikaten çok daha verimli, uyumlu projeler ortaya çıkacak. Böyle bir fırsat Mersin'in önüne şans olarak geldi. Bunu Mersin doğru tercih edecek." diye konuştu.

"Ulaşımda çift alternatifli çözüm düşünüyoruz"

Tuna, kentin en önemli sorunlarının başında gelen ulaşımda çözüm için 19 kilometrelik metro projesi bulunduğunu ancak bunu öz kaynaklarla yapmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, 700 milyon avroluk bu projeyle ilgili dış kredi arayışına gireceklerini ifade etti.

Kredi bulmaları durumunda projeye hemen başlayacaklarını dile getiren Tuna, şöyle devam etti:

"Kredi anlamında sıkıntı olursa o zaman metrobüs projesiyle kısa vadede yaklaşık 50-60 milyon avroluk bir projeyi hayata geçirme şansımız var. Ulaşımda çift alternatifli çözüm düşünüyoruz. Yani yaptığımız iş değer olarak kente sağlıklı bir şekilde yansısın istiyoruz. Aynı zamanda hemen uygulanabilsin. İki türlü projemiz var inşallah ikisinden birini mutlaka yapacağız."

Mersin'in turizm konusunda da önemli bir potansiyelinin olduğuna değinen Tuna, kentin inanç ve gastronomi turizminde öne çıkmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Tuna, Çukurova Bölgesel Havalimanının tamamlanıp hizmete açılmasının kentin turizmine önemli bir katkı sağlayacağını anlattı.

Mersin'in yaş sebze ve meyve yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer alan bir kent olduğunu hatırlatan Tuna, tarımsal alanda Toroslar Belediyesinde çok önemli çalışmalar yaptıklarını, büyükşehirde bunları daha da geliştireceklerini belirtti.

Tuna, Mersin'i üniversite kenti de yapmak istediklerini, üniversitelerin bir kent için çok önemli olduğunu vurguladı.

Su, toprak ve güneşin değerlendirilmesi gerektiğine de işaret eden Tuna, "Sularımızı boşa akıtmayacağız. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak barajsa baraj, göletse gölet... 'Su akar Türk bakar' dedirtmeyeceğiz. Güneşten maksimum düzeyde faydalanacağız. 365 günün 306 günü güneş alan bir kentte yaşıyoruz. Güneş enerjisini en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

"Şu anda CHP, HDP ortak, birlikte çalışıyorlar"



Tuna, Mersinlilerin seçim sürecindeki tüm gelişmeleri bizzat takip ettiğini ifade etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın kentteki bir programda söylediği "Mersin Büyükşehirde demokratik güç birliğinin adayını destekliyoruz" açıklamasını hatırlatan Tuna, şöyle konuştu:



"HDP, CHP ile birlikte çalışıyor. Toroslar ilçesinde HDP aday çıkartmadı. Akdeniz'de yine pasif bir aday çıkarttı. Yenişehir ve Mezitli'de hiç aday çıkartmadı. Şu anda CHP, HDP ortak, birlikte çalışıyorlar. Tabii ki millet bunu görüyor, takip ediyor. Bizim ittifakımız AK Parti ile birlikte net bir duruş, bunu da alenen herkese ilan etmiş vaziyetteyiz. Bunu insanlarımız doğru takip ediyor. Mersin Büyükşehir'de HDP, CHP'nin adayını destekliyor."

Kaynak: AA