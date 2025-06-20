CUMA NAMAZI SAATİ 20 Haziran İSTANBUL ANKARA İZMİR (İl il cuma namazı vakitleri) Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da "Cuma namazı saati 20 Haziran" sorusu en çok araştırılan konular arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitlere göre cuma namazı saatleri şehirden şehre değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazının saat kaçta başlayacağı belli oldu.

20 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 20 Haziran Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

20 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 20 Haziran Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

20 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 20 Haziran Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.

20 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 20 Haziran Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü gusül abdesti almak sünnettir. Abdest alındıktan sonra cuma namazı kılmak için camiye gidilmelidir. Evde tek başına kılınamaz. Sadece erkeklere farzdır.

Önce, Cuma namazının dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu kılınan namaz Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Bu namazı cemaatte yer alan her Müslüman hutbeden önce tek başına olarak kılar ve sessizce Müezzin beklenir.

Sonra, cami içerisinde Müezzin tarafından sadece cami cemaatinin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ikinci ezan okunur ve ardından imam minbere çıkarak hutbesini okunur. Hutbe okunduktan sonra, müezzin tarafında kamet getirilir ve cemaat imama uyarak Cuma namazının iki rekât farzı kılınır.

Daha sonra ise dört rekâttan oluşan Cuma namazının dört rekâtlık son sünneti kılınır. Bu son sünnetinde kılınış şekli yine Öğle namazının ilk sünneti gibidir.

Ardından, "Vaktine yetişip kılmadığım son Öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, aynen Öğle namazının farzının kılınışı gibi Zuhr-i Ahir namazı dediğimiz namaz kılınır.

Sonra da, iki rekât sünnet namazı kılınır. Bu namaza niyet ettim Öğle namazının 2 rekât son sünnetini kılmaya denir ve vaktin iki rekât son sünneti kılınır.

Namazlar kılındıktan sonra Müezzinin yönlendirmesi ile Ayet el-kürsi ve tesbih çekilir ve dualar edilir ve cemaat dağılır.

20 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

HER YAZ YENİ BİR HEYECAN: CAMİ, ÇOCUK VE KUR'AN

Muhterem Müslümanlar!

Bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi. Milyonlarca çocuğumuz bu seneki eğitimlerini bugün itibariyle tamamlayıp yaz tatiline girecekler inşallah. Yaz ayları, çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece dinlenme zamanı değil; aynı zamanda hayatlarını şekillendirecek önemli tercihler ve sınavların yapıldığı kritik bir dönemdir. Yüce Rabbim, başta bu hafta sonu üniversite sınavına girecek olan gençlerimiz olmak üzere bütün evlatlarımızı hem dünya hem de ahiret imtihanlarında başarılı eylesin. Onların bugünlere gelmesine vesile olan anne ve babalardan, öğretmenlerden ve emeği geçen herkesten razı olsun.

Aziz Müminler!

Çocuklar, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği büyük bir nimet aynı zamanda bir emanettir. Onlar; Kur'an'ın ifadesiyle 'dünya hayatının süsü'[1], Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in diliyle de amel defterimizi açık tutacak iyilik ve hayır kaynağımızdır.[2] Onları; Allah ve Resûlünün sevgisiyle büyütmek, hayatlarını güzel ahlakla süslemek ailelerin, toplumun, ilgili bütün kurum ve kuruluşların en başta gelen sorumluluğudur. Allah Resûlü (s.a.s), ??????? ?????????? ???????? ?????? "Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır."[3] buyurarak bu sorumluluğu bizlere hatırlatmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar!

Çocuklarımızı Allah'a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek onların üzerimizdeki hakkıdır. Evlatlarımızın dünyevî başarıları için çaba sarf etmek ne kadar önemli ise, onlara helal ve haram duyarlılığı kazandırmak, onları günahlardan korumak da bir o kadar önemli ve değerlidir. Resûl-i Ekrem (s.a.s), "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır."[4] buyurarak bu konuya dikkat çekmektedir.

Değerli Müminler!

İçinde yaşadığımız çağda çocuklarımız ve gençlerimiz her zamankinden daha fazla tehdit altındadır. Batıl ideolojiler, seküler hayat tarzı dayatmaları, ahlaki değerlerimizi yozlaştıran toplum projeleri ve ifsat edici medya içerikleri; gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Dijital platformlarda yayılan sanal kumar, şiddet içeren oyunlar ve fıtratı bozan paylaşımlar; evlatlarımızı ahlaki erozyona, yalnızlığa ve 'akran zorbalığına' maruz bırakmaktadır. Bu tehlikeli akımlar, gençlerimizi; ailesine, milletine ve dinine yabancılaştırmakta, onları merhametsiz, duyarsız ve hedefsiz bir insan haline getirmektedir.

Aziz Müslümanlar!

Bütün bu olumsuzluklardan çocuklarımızı ve gençlerimizi korumanın yolu; onları Peygamberimiz (s.a.s)'in güzel ahlakıyla yetiştirmektir. Yüce Rabbimizin, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun..."[5] emri gereğince her türlü zararlı akımdan muhafaza etmektir. Allah Resûlü (s.a.s)'in, "Yedi yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın."[6] tavsiyesine uyarak evlatlarımızı ibadet bilinciyle yetiştirmektir. ????? ???????????? ????? ????????? ????????"Zalimlere asla meyletmeyin."[7] ayeti mucibince onlara; zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alma; din, vatan ve millet için var gücüyle çalışma şuuru kazandırmaktır.

Kıymetli Müminler!

Çocuklarımızın manevi gelişimlerine katkı sağlayacak, iyi bir insan olarak yetişmelerine vesile olacak yaz Kur'an kurslarımız 30 Haziran'da başlıyor inşallah. Kayıtlarımız devam etmektedir. Yaz Kur'an kursları; eğlenirken faydalı bilgilerin öğrenildiği, yeni arkadaşlıkların kurulduğu, camiyle bağların kuvvetlendiği, sorumluluk duygusunun geliştiği ilim ve hikmet yuvalarıdır. Bu kurslar sayesinde yavrularımız, hem yaz tatilinin neşesini yaşamakta hem de hayat boyu kendilerine rehber olacak Kur'an'la tanışmaktadır. Bugün öğrenecekleri bir dua, bir sûre, sahih bir dini bilgi; onların yarınlarını şekillendirecek, kalplerine inanç ve umut olacaktır.

Sevgili Anne Babalar!

Ebeveyn olma sorumluluğumuzun gereği olarak çocuklarımızı yaz Kur'an kurslarımızla buluşturalım. Unutmayalım ki, onların tertemiz zihinlerini ve gönüllerini sahih ve doğru dini bilgi ile donatmaz isek birçok hurafe, yanlış bilgi ve düşünceye maruz kalırlar. Bu da bizim; dünyada büyük bir vebale girmemize, ahirette ise hüsrana uğramamıza sebep olur.

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu hadisiyle bitiriyorum: "Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve onunla amel eden kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer..."[8]

[1] Kehf, 18/46.

[2] Müslim, Vasiyye, 14.

[3] Müslim, Sıyâm, 183.

[4] Tirmizî, Birr, 33.

[5] Tahrîm, 66/6.

[6] Ebû Dâvûd, Salât, 26.

[7] Hûd, 11/113.

[8] Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2.