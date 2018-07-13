'Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Kimdir?

Son dönemde ''Çukur'' dizisiyle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, dizisi sezon finaline girince sevgilisi Furkan Andıç ile oyunculuk ve dil eğitimi için Amerika'ya gitti. Sezon finalini eğitim ile değerlendiren Deniz, Las Vegas sokaklarındaki bikinili pozuyla günün konusu oldu.

ASLEN SİVAS'LI

Amerika sokaklarında ilginç tarzıyla boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 yılında Sivas'ta doğdu. Lisans eğitimine ilk olarak Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü'nde başlamış ve sonrasında karşılaştırmalı edebiyat okumaya karar vererek bu bölüme geçiş yapmıştır.

ELİDOR MİSS TURKEY İKİNCİSİ

2014 yılındaki Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan Dilan Çiçek, oyunculuğun yanında modellik de yapıyor. 2015 yılında Miami'de düzenlenen kainat güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil etmiştir.

''GÜNEŞİN KIZLARI'' İLE YILDIZI PARLADI

Oyunculuğa 2015 yılında ekranlara gelen ''Tatlı Küçük Yalancılar'' dizisiyle başlamış ve dizi 13 bölüm sonra final yapmıştır. Ardından yine aynı yıl ''Güneşin Kızları'' dizisinde yer alarak performansıyla büyük beğeni toplamıştır. ''Güneşin Kızları'' dizisinde performansı beğenilen Dilan Çiçek, ''Bodrum Masalı'' dizisinde başrol oynamaya hak kazanmıştır.

DİLAN'APANTENE'DEN ÖDÜL

Başarılara doymayan Deniz, 2016 yılında Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde ''Yıldızı Parlayan'' ödülüne layık görülmüştür. Dilan Çiçek Deniz, bugün en çok izlenen yapımlardan biri olan ''Çukur'' dizisinde yer almaktadır.