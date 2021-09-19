Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe "Kocalarımla yaşıyorum" dedi, herkes dondu kaldı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Çukur dizisinde Ayşe karakterini canlandıran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı. Oyuncu, muhabirin sorularına "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece iki beyefendiyle birlikte objektiflere takıldı.

"İKİ KOCAMLA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Magazin Burada adlı magazin sayfasında yayınlanan habere göre, flaşların patlamasıyla şoke olan oyuncunun yanındaki iki beyefendi dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi. İrem Altuğ, yanındaki iki beyefendiyi"Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" diyerek tanıttı.

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

ŞAKA YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

İrem Altuğ'un o anlara ait videosu kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü. Öte yandan oyuncunun Instagram'da da zaman zaman bu tarz esprili paylaşımlar yaptığı göz çarptı.

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı

Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe
Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın kızı Liya için tül etek giymesi takdir topladı

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın kızı Liya için tül etek giymesi takdir topladı

 Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: Anne değil, abla gibi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Demet Özdemir Amelia Hamlin Farah Zeynep Abdullah
Spor Marcao Domagoj Vida Burak Yılmaz Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çukur'un hırslı ve kurnaz gelini Ayşe 'Kocalarımla yaşıyorum' dedi, herkes dondu kaldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 09:41:25. #1.17#