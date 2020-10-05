Çukur 4. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 5. bölümde neler oldu? Çukur 98. bölüm izle! Çukur 99. bölüm fragmanı izle!
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Çukur 4. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 5. bölümde neler oldu? Çukur 98. bölüm izle! Çukur 99. bölüm fragmanı izle!

05.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:33
Çukur 4. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 5. bölümde neler oldu? Çukur 98. bölüm izle! Çukur 99. bölüm fragmanı izle!

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadtosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 5 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 6. bölüm (99. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 4. sezon 5. bölüm 2. fragmanı haberimizde. Ayrıca Çukur'un 4. sezon 6. bölüm fragmanı da yayınlanacak!

ÇUKUR 4. SEZON 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yeni bölümün bitmesinin ardından 99. bölüm yani 4. sezon 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 98. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Çukur 4. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 5. bölümde neler oldu? Çukur 98. bölüm izle! Çukur 99. bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

Çukur 4. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 5. bölümde neler oldu? Çukur 98. bölüm izle! Çukur 99. bölüm fragmanı izle!

Yamaç, Erdenetler'in Çukur'a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz'in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur'u derinden etkileyecek. Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar'la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak. Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÇUKUR 4. SEZON 4. BÖLÜM İZLE...

Çukur 4. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 5. bölümde neler oldu? Çukur 98. bölüm izle! Çukur 99. bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan

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