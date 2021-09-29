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Çubuk'ta zabıta ekipleri fiyat ve etiket denetimi yaptı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta zabıta ekipleri fiyat ve etiket denetimi yaptı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketler başta olmak üzere 24 markette hijyen başta olmak üzere satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihi ve fiyat tarifelerine yönelik denetim yaptı. Ekipler yaptıkları market denetimlerinde tespit ettikleri tarihi geçmiş gıda ürünlerine de el koydu.

İşletmelerin ürünleri fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için gerçekleştirilen denetimlerde, ürün fiyatları, ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığı ile reyon ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılık denetleniyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, insan sağlığını her şeyden çok önemsediklerini, denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşların gönül rahatlığı ile güvenli alışveriş yapabilmeleri için titizlikle görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Demirbaş, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz kent merkezindeki marketlere yönelik denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor. Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yapılan denetimlerde raflardaki etiketlerle kasalardaki satış fiyatları karşılaştırılıyor. Etiketsiz, fiyat göstermeksizin satışa sunulan ürünler için de gerekli uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca satışa arz edilen malların süresi kontrol edilerek kullanım süresi geçmiş ürünler raflardan toplanıyor. Halkımızın da bu konuda duyarlı olup, ürün satın alırken son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmelerini bekliyoruz. Bu tür denetimlerimiz halkımızın güvenli alışveriş yapabilmeleri için devam edecek."

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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