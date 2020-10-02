Covid-19'u yenen doktor, görevine döndü

MUŞ Devlet Hastanesi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdinç Esenkaya (32), sağlığına kavuştuktan sonra görevine geri döndü.

MUŞ Devlet Hastanesi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdinç Esenkaya (32), sağlığına kavuştuktan sonra görevine geri döndü. Esenkaya, "Görevime başladım çünkü şu anda gerçekten sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, diğer sağlık personelleri çok yoğun ve zor şartlar altında çalışıyor. Bu salgını hep beraber yeneceğiz" dedi.

Muş Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdinç Esenkaya'ya Covid-19 kliğinde hastaları iyileştirmek için mücadele ederken virüs bulaştı. Covid-19 belirtilerinin baş göstermesi sonucu yaptırdığı testi pozitif çıkan Esenkaya, gerekli tedavinin ardından kendisini evinde karantinaya aldı. Karantina sürecinin ardından sağlığına kavuşan Esenkaya, meslektaşlarını yalnız bırakmayarak, hemen görevinin başına döndü.

Koronavirüse yakalandığı süreci ve yaşadıklarını anlatan Esenkaya, "Pandemi süresince hastanemizde pandemi kliniklerinde aktif olarak görev alan hekimlerimizden bir tanesiyim. Hasta olduğumu öğrendiğim andaki en büyük korkum ise bu hastalığı sevdiklerime, aileme, mesai arkadaşlarıma ve topluma bulaştırmak, onları tehlikeye atmış olmaktı" dedi.TEDAVİLERİ EVDE UYGULADIMYaşadığı salgın belirtilerini ve sonrasını anlatan Esenkaya, "Hasta olduğumu öğrenmeden son birkaç gün önce çok şiddetli öksürük, nefes darlığı, öksürürken göğüs ağrısı, bulantı ve karın ağrısı şikayetlerim oldu. Bu şikayetlere, şiddetli öksürüğe daha önce hiç yakalanmamıştım. O yüzden bu durumun Covid-19'a bağlı olabileceğini düşündüm ve kendimi bir gün izole ettim. Sonrasında ise test yaptırdım. Testimin sonucu pozitif çıktı. Pozitif olduğumu öğrendikten sonraysa kendimi Sağlık Bakanlığı 'nın önerileri, kılavuzları doğrultusunda 15 gün karantinaya alıp, gerekli tedavi protokollerini evde uyguladım. Hastalık süresince ise şikayetlerim, ilk birkaç gün yine şiddetli olarak devam etti. Sonrasında çok şükür şikayetlerim geriledi. Karantina sürem dolduktan sonra ise tekrar görevime başladım" diye konuştu. Sağlıkçıların çok zor şartlar altında çalıştığını bildiği için görevine döndüğünü ifade eden Esenkaya, şunları söyledi: "Görevime başladım, çünkü şu anda gerçekten sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, diğer sağlık personelleri çok yoğun ve zor şartlar altında çalışıyorlar. Bu bir ekip işi, ekipte bir kişinin olmaması iş yükünü diğerlerine bindireceği için karantina sürecim dolduktan sonra, kendimi de iyi hissettiğim için artık göreve tekrar başladım. Bu salgını hep beraber yeneceğiz."MASKE, MESAFE, HİJYENE DİKKAT

Sağlık Bakanlığı'nın salgına karşı yaptığı uyarıları dikkate almayan vatandaşlara da seslenen Esenkaya, "Vatandaşlarımızdan ricam; bizlerin bu zor şartlar altında çalıştığını bilerek ve bu salgınla hep beraber mücadele edeceğimiz için çok basit önlemler olan maske kullanımı, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durulması ve temel hijyen önlemlerine dikkat ederek, bu salgında bizlere yardımcı olmalarıdır. Sağlık Bakanımızın da tekrarladığı gibi bu salgını hep beraber yeneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL