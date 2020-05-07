Covid-19 İlacı Ne Zaman Hazır Olacak?

SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı salgın küresel ölçekte ciddi bir paniğe yol açmışken virüsü tedavi edebilecek

SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı salgın küresel ölçekte ciddi bir paniğe yol açmışken virüsü tedavi edebilecek aşı ve ilaç geliştirmeleri tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda sürdürülüyor. Mevcut durumda Covid-19 ile ilişkili olarak bilinen 265,000 ölüm yaşandı ve halen hastalığı tedavi etmeye yardımcı olabilecek kanıtlanmış bir ilaç bulunmuyor. Peki Covid-19 ilacı ne zaman hazır olacak? Bilinen bütün ayrıntıları sizler için bir araya derledik.

Covid-19 İlacı Hangi Tarihte Kullanılabilir Olacak?

Mevcut durumda virüsün tedavisinde kullanılabilecek yaklaşık 150 adet ilaç için araştırmalar sürüyor. Bunların bir kısmı, virüsle enfekte olan kişilerde halihazırda kullanılıyor. Bu noktada temel olarak üç yaklaşım bulunuyor.

Bunlardan ilki yeni tip koronavirüs ile enfekte olan kişilerde, virüsün vücuttaki ilerleme yeteneğini kaybettirmeye odaklanan antiviral ilaçlar olarak öne çıkıyor.

Bir diğer çalışma ise bağışıklık sistemini sakinleştirmeye yönelik. Virüsle enfekte olan kişilerde sitokin fırtınası olarak da bilinen bir durum gelişebiliyor ve bu durumda bağışıklık sistemi ani ve sert tepkiler verip tüm vücuda hasar vermeye başlıyor. Bu sürecin yaşandığı hastalarda ölüm riski çok yüksek seviyelerde bulunuyor.

Bunlardan sonuncusu ise son zamanlarda duymaya başladığınız plazma tedavisi olarak biliniyor. Kısaca hastalıkla enfekte olmuş, iyileşmiş ve bağışıklık kazanmış kişilerden alınan kan, hasta kişilere veriliyor. Bu sayede hasta kişide virüsle savaşabilecek antikor bulunmuş oluyor.

Antiviral İlaçlar

Antiviral ilaçlara göz attığımızda Remdesivir öne çıkan ilaçlardan birisi ve son klinik çalışmalar umut verici sonuçlar sunuyor. Bu noktada hastalık süresince yaşanan semptomların süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü biliniyor. Yani iyileşme süresi üzerinde belirgin ve olumlu bir etkisi bulunmakta.

Öte taraftan Lopinavir ve Ritonavir gibi ilaçlar da şu aşamada araştırma kapsamında inceleniyor. Buna karşın bu ilaçların çalışmaları beklenen etkiyi gösteremediğini işaret ediyor.

Son olarak Klorokin veya Hidroksiklorokin antiviral ve bağışıklık sakinleştirici etkilere sahip olabilir ve ilk çalışmalar bazı olumlu sonuçları bizlere sunuyor. Yine de etkililiğine dair net bir çalışma bulunmuyor ve incelemelerin sürdürülmesi gerekiyor.

Bağışıklık Sakinleştirici İlaçlar

Bağışıklık sisteminin aşırı tepki verip sitokin salınım fırtınası ile sonuçlanması vücutta ciddi iltihaplanmalara, bunun sonucu olarak çoklu organ yetmezliğine yol açabilir. Bu noktada araştırmalar Interferon Beta üzerinde yoğunlaşıyor. Bu, bir virüs saldırısı sırasında vücut tarafından salınan bir grup kimyasaldır ve araştırmacılar iltihabı azaltıcı etkilerini gözlemliyor.

Buna ek olarak Deksametazon da öne çıkan araştırmalardan birisini oluşturuyor. Bu ilaç da tıpkı diğerinde olduğu gibi vücudun iltihaplanma seviyesini azaltmaya odaklanıyor.

Plazma Tedavisi

Virüsle enfekte olan ve enfeksiyondan kurtulan kişiler kanlarında virüse karşı koyabilecek antikorlara sahip olmalıdır. Burada ana fikir, kan plazmasını (antikorları içeren kısım) alıp bir hastaya vererek onun tedavisine yardımcı olmaktır.

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülke şu an bunu deniyor ve ilk sonuçlar oldukça başarılı sonuçlar sunuyor.

Ne Zaman Hazır Olacak?

Yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek bir ilaca ne zaman sahip olacağımızı bilmek için henüz çok erken. Yine de önümüzdeki birkaç ay içerisinde deneme sonuçlarını almaya başlayacağız.

Mevcut durumda hastalığa yakalananların oldukça önemli bir kısmı süreci hafif semptomlar ile atlatır ve dinlenme, sıvı alımı ve parasetamol tedavisi ile virüsün üstesinden gelebilir. Daha ileri durumlarda oksijen desteği gibi bazı ek önlemlere gereksinim duyulabilir.