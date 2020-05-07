Covid-19 İlacı Ne Zaman Hazır Olacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Covid-19 İlacı Ne Zaman Hazır Olacak?

Covid-19 İlacı Ne Zaman Hazır Olacak?
07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44

SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı salgın küresel ölçekte ciddi bir paniğe yol açmışken virüsü tedavi edebilecek

SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı salgın küresel ölçekte ciddi bir paniğe yol açmışken virüsü tedavi edebilecek aşı ve ilaç geliştirmeleri tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda sürdürülüyor. Mevcut durumda Covid-19 ile ilişkili olarak bilinen 265,000 ölüm yaşandı ve halen hastalığı tedavi etmeye yardımcı olabilecek kanıtlanmış bir ilaç bulunmuyor. Peki Covid-19 ilacı ne zaman hazır olacak? Bilinen bütün ayrıntıları sizler için bir araya derledik.

Covid-19 İlacı Hangi Tarihte Kullanılabilir Olacak?

Mevcut durumda virüsün tedavisinde kullanılabilecek yaklaşık 150 adet ilaç için araştırmalar sürüyor. Bunların bir kısmı, virüsle enfekte olan kişilerde halihazırda kullanılıyor. Bu noktada temel olarak üç yaklaşım bulunuyor.

Bunlardan ilki yeni tip koronavirüs ile enfekte olan kişilerde, virüsün vücuttaki ilerleme yeteneğini kaybettirmeye odaklanan antiviral ilaçlar olarak öne çıkıyor.

Bir diğer çalışma ise bağışıklık sistemini sakinleştirmeye yönelik. Virüsle enfekte olan kişilerde sitokin fırtınası olarak da bilinen bir durum gelişebiliyor ve bu durumda bağışıklık sistemi ani ve sert tepkiler verip tüm vücuda hasar vermeye başlıyor. Bu sürecin yaşandığı hastalarda ölüm riski çok yüksek seviyelerde bulunuyor.

Bunlardan sonuncusu ise son zamanlarda duymaya başladığınız plazma tedavisi olarak biliniyor. Kısaca hastalıkla enfekte olmuş, iyileşmiş ve bağışıklık kazanmış kişilerden alınan kan, hasta kişilere veriliyor. Bu sayede hasta kişide virüsle savaşabilecek antikor bulunmuş oluyor.

Antiviral İlaçlar

Antiviral ilaçlara göz attığımızda Remdesivir öne çıkan ilaçlardan birisi ve son klinik çalışmalar umut verici sonuçlar sunuyor. Bu noktada hastalık süresince yaşanan semptomların süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü biliniyor. Yani iyileşme süresi üzerinde belirgin ve olumlu bir etkisi bulunmakta.

Öte taraftan Lopinavir ve Ritonavir gibi ilaçlar da şu aşamada araştırma kapsamında inceleniyor. Buna karşın bu ilaçların çalışmaları beklenen etkiyi gösteremediğini işaret ediyor.

Son olarak Klorokin veya Hidroksiklorokin antiviral ve bağışıklık sakinleştirici etkilere sahip olabilir ve ilk çalışmalar bazı olumlu sonuçları bizlere sunuyor. Yine de etkililiğine dair net bir çalışma bulunmuyor ve incelemelerin sürdürülmesi gerekiyor.

Bağışıklık Sakinleştirici İlaçlar

Bağışıklık sisteminin aşırı tepki verip sitokin salınım fırtınası ile sonuçlanması vücutta ciddi iltihaplanmalara, bunun sonucu olarak çoklu organ yetmezliğine yol açabilir. Bu noktada araştırmalar Interferon Beta üzerinde yoğunlaşıyor. Bu, bir virüs saldırısı sırasında vücut tarafından salınan bir grup kimyasaldır ve araştırmacılar iltihabı azaltıcı etkilerini gözlemliyor.

Buna ek olarak Deksametazon da öne çıkan araştırmalardan birisini oluşturuyor. Bu ilaç da tıpkı diğerinde olduğu gibi vücudun iltihaplanma seviyesini azaltmaya odaklanıyor.

Plazma Tedavisi

Virüsle enfekte olan ve enfeksiyondan kurtulan kişiler kanlarında virüse karşı koyabilecek antikorlara sahip olmalıdır. Burada ana fikir, kan plazmasını (antikorları içeren kısım) alıp bir hastaya vererek onun tedavisine yardımcı olmaktır.

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülke şu an bunu deniyor ve ilk sonuçlar oldukça başarılı sonuçlar sunuyor.

Ne Zaman Hazır Olacak?

Yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek bir ilaca ne zaman sahip olacağımızı bilmek için henüz çok erken. Yine de önümüzdeki birkaç ay içerisinde deneme sonuçlarını almaya başlayacağız.

Mevcut durumda hastalığa yakalananların oldukça önemli bir kısmı süreci hafif semptomlar ile atlatır ve dinlenme, sıvı alımı ve parasetamol tedavisi ile virüsün üstesinden gelebilir. Daha ileri durumlarda oksijen desteği gibi bazı ek önlemlere gereksinim duyulabilir.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Haber
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haber
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haber
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haber
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haber
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Müge Anlı Ebru Gündeş Burak Özçivit
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Covid-19 İlacı Ne Zaman Hazır Olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:00:00. #1.14#
title