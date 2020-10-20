Çorum basını Ortaköy'ü gezdi

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'in daveti üzerine İlçeye bir gezi proğramı düzenlendi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'in daveti üzerine İlçeye bir gezi proğramı düzenlendi.

Çorum Belediyesi'nin otobüs desteği sağladığı geziye Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ve cemiyet üyesi gazeteciler ve aileleri katıldı.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uyularak düzenlenen gezi için sabah saatlerinde Saat kulesi önünden hareket eden basın mensupları bir saatlik bir yolculuğun ardından Ortaköy'e ulaştı. Ortaköy girişinde Belediye Başkanı Taner İsbir ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Kara tarafından karşılandılar.

Türk Dünyası tören alanı ve Saat kulesi'ni inceleyerek hatıra fotoğrafı çekinen gazeteciler içerisinde şehitler çeşmesi, çocuk oyun alanı, kameriyeler ve ilçenin yöresel kültürünü yansıtan tandırda ekmek yapan kadınlar hatıra fotoğraf alanı bulunan Cemal Boyacı Parkı'nda bir süre dinlendikten sonra ilçe merkezine 2.5 kilometre mesafede bulunan Şapinuva örenyerine geçti. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'in bizzat eşlik ederek Şapinuva ile ilgili bilgiler verdiği gazetecilere daha sonra ise Ötegeçe mevkii mesire alanında ilçenin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Kafile daha sonra İncesu Kanyonu Kültür Parkı'na geçti. Burada iki kilometrelik İncesu yürüyüş yolunu kat eden kafile, Kybele kabartmasını yakından görme imkanı da buldu. Kanyonda mola vererek yorgunluk atan kafile, doğa harikası mekanda unutulmaz bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri son olarak tekrar ilçe merkezine dönerek Belediye Başkanı Taner İsbir'in Cemal Boyacı Parkı'ndaki tandırda yaptırdığı yanıçları afiyetle yiyerek günün değerlendirmesini yaptı. Gün boyu konuklarına muhteşem bir misafirperverlik örneği sergileyen ve biran olsun yalnız bırakmayan Başkan İsbir gece sonunda da konuklarına yörenin bal, pekmez ve kadınlar tarafından yapılan küçük hediyelik heybelerini hediye etti.

'Başkan İşbir rehberlik yaptı'

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve üyelerini ağırladığı Ortaköy gezisinde gerek hitabeti gerekse 60 yıllık ilçenin 7 bin yıllık tarihine hakimiyeti ile takdir topladı.

Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Yönetim Kurulu üyeleri ve cemiyet üyelerini ilçede ağırlayan Başkan İsbir, gazetecilere özellikle ilçenin Hitit medeniyetine başkentlik yapan dini merkezi Şapinuva ören yeri ve İncesu Kanyonu hakkında verdiği bilgiler takdir gördü. Çorumlu basın mensuplarını ve ailelerini ilçenin girişinde karşıladıktan sonra Cemal Boyacı Parkı'nda misafir eden, daha sonra ise Şapinuva ören yeri ile İncesu Kanyonu'nu bizzat gezdiren Başkan İsbir, 7 bin yıllık tarihi geçmişe ilişkin verdiği bilgilerle arkeologlara bile taş çıkardı.

Hititlerin önemli idari ve dini merkezlerinden olan Şapinuva ve İncesu Kanyonu hakkında arkeolog ve turist rehberleri kadar bilgisini konuşturan ve ilçesini bizzat kendisi gazetecilere tanıtarak onlardan da Ortaköy'ün dünyaya tanıtılması için daha fazla destek isteyen Başkan İsbir, "Ortaköy, Çorum'un vitrini olan bir ilçedir. Biz 60 yıllık bir ilçeyiz ama burada 7 bin yıllık bir tarih yatıyor. Bunları irdelememiz ve konuşmamız lazım. 1990 yılından beri Şapinuva'da yapılan kazılarda 9 kilometrekarelik şehrin sadece yüzde 1'i ortaya çıkarılmış durumda. Tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği bu vadi boşuna seçilmemiştir. Bugün bizim için Mekke ve Kudüs ne ise, Şapinuva da Hititler için aynıdır. Hititler buraya gelerek arınıp hacı oluyorlardı. Ayrıca buradaki alışveriş merkezi dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bu bölgede yapılan binalarda kullanılan mimari teknikler ise dönemin en iyisiydi. Bugün bile 7 bin yıllık kerpiçlere dokunabilmek için Almanya ve Japonya'dan çok fazla turist gelmektedir. Günümüz teknolojisinde bile yapılacak tuğlaların 7 bin yıl bozulmadan kalması imkansızdır. Bizim bunları dünyaya duyurmamız gerekiyor." dedi.

'Ortaköy Modern bir ilçe haline geliyor'

Çorum'un eski ancak nüfusu bakımından küçük ilçelerinden biri olan Ortaköy, köy görüntüsünden kurtularak modern bir ilçe olma yolunda hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Kesin kuruluş tarihi bilinmese de Orta Asya'dan gelen Türkler'in üç kabile halinde yöreye yerleşmesi ile kurulduğu tahmin edilen, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait zengin bir tarihi geçmişi bulunan Çorum'un Ortaköy İlçesi, il merkezine 60 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen gerek ulaşımında yaşanan zorluklar gerekse ilçeye devlet yatırımlarının yeterince yapılamaması sonucu bir türlü gelişim gösteremiyordu.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir'in göreve gelmesi ile birlikte ilçenin makus talihi de yavaş yavaş yenilmeye başlandı. Ortaköy Belediyesi olarak ilçeye yaptıkları hizmetlerin her alanda artarak devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı İsbir, "Göreve geldiğimizden beri ilçemizin geri kalmış makus tarihini yenmek adına gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

'Ekonomik imkanlarımız kısıtlı'

Çorumlu gazetecileri Ortaköy'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek ekonomik sıkıntıları başta olmak üzere çeşitli sorunları olan ilçelerini modern bir yapıya kavuşturmak adına başta Hükümet, Bakanlıklar nezdinde olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluş ile belediyelerle sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen Başkan İsbir, "Ortaköy gerçekten devletin çok büyük bir yatırımı olmayan ve imkanları kısıtlı olan bir ilçemiz. Köy ve beldeleri ile yaklaşık 10 bin nüfusu bulunan ancak 7 bin yıllık bir medeniyeti ile dünyada nüfuzu fazla olan bir ilçemiz. Biz 60 yıllık bir ilçeyiz ama bizden küçük olan veya daha sonra ilçe olan bir çok yer bizi fersah fersah geçmiş durumda. Biz Çorum'un vitrini olabilecek bu ilçeye biraz daha imkan ve öncelik verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Turizm ve kalkınmada öncelikli bir yöre olmamıza rağmen, turizmde bir açıkhava müzesi şeklinde olan Şapinuva'ya ve daha bir çok güzelliğe sahip şirin ilçemiz Ortaköy'ü ayağa kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçeyi modern bir görünüme kavuşturma adına bir çok girişimde bulunduk. Başta İç Anadolu Belediyeler Birliği, Çorum, Keçiören, Yenimahalle, Samsun Belediyeleri başta olmak üzere bir çok belediyeden destek istedik. Yaptığımız girişimler sayesinde ilçe girişinde mezbelelik halde duran Cemal Boyacı Parkı'mızı belli bir seviyeye getirdik. İlçemiz bizim dönemimizde sıcak asfalta kavuştu. Çamurdan tozdan geçilmeyen cadde ve sokaklar bugün kilit taşı ile kaplandı. Türk büyüklerinin heykellerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Şehitler Çeşmesi, süs havuzları, 6 yılda 6 büyük parkımız, elektrik hatlarının yeraltına alınması, turistik mekanlarda yapılan çalışmalar gibi bir çok hizmetle birlikte Ortaköy şehirleşme yolunda yoluna emin adımlarla devam ediyor"şeklinde konuştu.

'Ortaköy Çorum'un vitrinidir'

Ortaköylülerin gelir seviyesinin yükselmesi adına ürünlerini satabilecekleri kapalı pazar yerinin tamamlandığını, bir tekstil atölyesi kurulması için girişimde bulunduklarını, sulu tarıma geçilmesi adına Pınarlı Göleti'nin yeniden ihale edileceğini, Ötegeçi denilen bölgede oluşturdukları mesire alını ile birlikte ilçeye bir otel, müze ve futbol sahası kazandırma adına da girişimlerinin sürdüğünü anlatan Başkan İsbir, "İlçemizde sizleri ağırlamaktan son derece mesuduz. İlçemiz Çorum iline 58 kilometre uzaklıkta, 4 medeniyete evsahipliği yapmış, hatta Hitit medeniyetine başkentlik yapan Şapinuva'yı da bünyesinde barındıran Çorum'un da vitrini olan bir ilçedir. Arazimiz engebeli ve yüzde 70'i orman, yüzde 10'u da çayır ve meradır. Geri kalan alanlar ise tarıma müsaittir. Sabıkalı bir bölge olmadığımız için haşhaş ekimi ile birlikte soğan, şeker pancarı gibi ürünler halkın geçim kaynağı durumundadır.

Belediyemizin öz gelirleri maalesef zayıftır. İller Bankası hisseleri ile giderimizi karşılamaya çalışıyoruz. Fakat bazı hizmetler için aldığımız borçlardan dolayı bu gelirler de zaman zaman kesilebiliyor. Bu durumda hibe projeleri almak gerekiyor. Hibe projeleri almakta da zaman zaman zorlanıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz, işi titizlikle takip ederek kararlı bir duruş gösteriyoruz. Olması gereken hizmet için her türlü girişimde bulunuyoruz. 2014 yılından beri ilçemizi köy durumundan kurtarma yolunda önemli adımlar attık. Geldiğimizde bir tane kilit taşı olmayan ilçeyi kilit taşı ve sıcak asfaltla buluşturduk. Halkımıza sorumluluğumuz olan hizmetleri getirmek için geceyi gündüze katarak çalışıyoruz. Geldiğimizde araç parkı bile olmayan ilçemizin bugün 2014 model ve üzeri 8 aracı bulunuyor. Personeli olmayan Belediyemiz bugün birimlerini oluşturuyor. " ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı