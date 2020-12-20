Çok Güzel Hareketler Bunlar 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 66. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde...

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 20 Aralık Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 67. bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep hamiledir ve bunu nasıl söyleyeceğini bilemez. Zeynep'in davranışları Atakan'ı aldattığını düşündürür, soysal medya ya da internette çıkan reklamları konu alan skeç herkesi kahkahalara boğacak. Bayram'ın doğum günüdür ve Sedef'in ailesi doğum gününe davetlidir. Sedef'in babası mahallede yaşananlara tepki verince başına gelmeyen kalmaz.

İzzet rüyasında dedesini görür ve ona verdiği kumanda ile hayatını ileri sarar. Lisede arkadaşların birbirine verdiği sözler ve arka sıralarda yaşananlar kahkahalar yaratacak. İndirim günlerinde kendilerini kaybeden ailesine ders vermek isteyen baba eve icra memuru gönderir. Fakat son anda işler karışır. Sema çocuğunu işe getirmek durumunda kalır. Patronundan oğlunu saklamaya çalışır. Sonunda yakalanınca ortalık karışır.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜM İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 67. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 66. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 20 Aralık 2020 Pazar akşam ekranlara gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atakan ve Ecem'den muhteşem düet!

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.

Çok Güzel Hareketler 2'de bu hafta, ekipten Ecem Sena Bayır ve Atakan Çelik'in düeti ekrana gelecek. Deniz Seki'nin Adaletsiz Seçim şarkısını birlikte seslendiren ikilinin bu anları izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

"Çok Güzel Hareketler 2", 20 Aralık Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D'de...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'DA YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Geçtiğimiz haftalarda Eser Yenenler programa konuk olarak katılmış ve Netflix için yeni bir film projesi olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, programa ara vereceğinin sinyallerini vermişti.

Programın açılışında izleyicinin karşısına çıkan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın film çalışmaları için Köyceğiz'e gittiğini açıkladı. Eser Yenenler, usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın ÇGHB 2'yi bir süreliğini kendisine emanet ettiğini söyledi.

Genel sanat yönetmeni ve yönetmeni Yılmaz Erdoğan'ın, yeni film projesi nedeniyle bir süre bulunamayacağı dönemde BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle ekranlarda olacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun