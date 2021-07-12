Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ismi evlendi

Oyuncu Cemile Canyurt, uzun zamandır birlikte olduğu Mertkan Kaya ile geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle mutlu günlerinde yakınlarıyla buluşamayan çift, önceki akşam düğün yaptı. İşte düğünden kareler...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' kadrosunda yer alan Cemile Canyurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, dün Bolu'da düğün yaptı. Çifti ailesi ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Snob Magazin