Çocuklarda bacak ağrısına dikkat

Çocuklarda bacak ağrısı hakkında uyarılarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İlyas Tarık Katırcı, 3-12 yaş aralığında bulunan çocuklarda sıklıkla görülen bacak ağrılarının sadece büyüme ağrısı olabildiği gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabileceğini söyledi.

Çocuklarda bacak ağrısı hakkında uyarılarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İlyas Tarık Katırcı, 3-12 yaş aralığında bulunan çocuklarda sıklıkla görülen bacak ağrılarının sadece büyüme ağrısı olabildiği gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabileceğini söyledi.

Kemik tümörleri, hematolojik hastalık tümörleri, eklem iltihabı ve romatizmal eklem hastalıklarının tanısında da önemli bir bulgu olan bacak ağrılarının basit bir masajla iyileştirilebilen büyüme ağrısından ayrıştırılması büyük önem taşıdığını ifade eden Liv Hospital Samsun Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nden Opr. Dr. İlyas Tarık Katırcı, "3-12 yaş aralığında bulunan çocuklarda sıklıkla görülen bacak ağrılarının sadece büyüme ağrısı olabildiği gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Çocukluk çağı bacak ağrılarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır" dedi.

"BÜYÜME AĞRILARI OKULA GİTMEYE ENGEL DEĞİLDİR"

Büyüme ağrısının çocuğun okula gitmesine engel olmadığının altını çizen Opr. Dr. İlyas Tarık Katırcı, "Büyüme ağrılarında uyluk kemiğinin dize yakın kısmı (alt kısmı) ve incik kemiğinin dize yakın kısmında (üst kısmı) veya her iki bölgede de ağrı hissedilir. Bacaklarda ve bazen ayak bileğinde de ağrı olabilir. Büyüme ağrısı çoğu zaman basit masajla ve çocuğa gösterilecek şefkatle iyileşen ağrılardır. Gergin aile ortamı, sevgisizlik gibi faktörlerin büyüme ağrılarını tetiklediğini gösteren bilimsel çalışmalar vardır. Büyüme ağrılarının tanısı röntgen ve laboratuvar testleri yapıldıktan sonra konulmaktadır. Anne ve babaları rahatlatacak iyi karakterli bir ağrı olan büyüme ağrılarının tedavisinde herhangi bir aktivite kısıtlamasına gerek duyulmamaktadır. Çocuğun okula gitmesinde ya da beden eğitimi derslerinden mahrum bırakılmasına gerek yoktur" diye konuştu.

"HER BACAK AĞRISI BÜYÜME KAYNAKLI OLMAYABİLİR"

Opr. Dr. Tarık Katırcı, "Büyüme ağrıları çocuklarda gelişebilecek diğer bacak ağrılarından ayrıştırılmasında büyük önem taşır. Çocuklarda bacak ağrıları kemik tümörleri ve hematolojik hastalıkların tümörlerine işaret edebileceği gibi eklem iltihabı ve romatizmal eklem hastalıklarının tanısında da önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Büyüme ağrılarında çocukların sürekli farklı eklem noktalarının ağrılarından yakınabileceğini vurgulayan Opr. Dr. Tarık Katırcı şu bilgileri verdi:

"Eğer ağrı hep aynı noktadaysa, bu noktada şişlik, hassasiyet ve aksama söz konusuysa bu ağrı büyük ihtimalle büyüme ağrısı değildir. Ayrıştırmada özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, çocuğun herhangi bir travma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktır. Örneğin, çocuğun parkta oynarken bir yerden düşüp düşmediği, spor yaparken yaralanıp yaralanmadığı öğrenilmelidir. Bazen kalçada femur başında olan büyüme plağından başın kayması (femur başı epifiz kayması), perthes hastalığı veya kalçanın sinoviti gibi durumlar da dizde yansıyan ağrı yapar. Ancak bunların tamamında öykü farklıdır ve ağrıya aynı zamanda aksama eşlik eder. Kemik tümörleri ve hematolojik hastalıkların tümörlerinin önemli bir kısmı çocukluk çağında sık görülür. Bu nedenle ayırıcı tanıda mutlaka dışlanmalıdırlar. Septik artiriti (eklem iltihabı) romatizmal eklem hastalıklarında ise ayırt etmek kolaydır. Bu hastalıklarda tablo, öykü ve laboratuvar testleri ayırt etmede yardımcıdır. Yansıyan ağrılarda, özellikle kalça ve belden vuran ağrılarda gerçek hastalığın kaynağı araştırılmalıdır. Bel ve kalça bölgesi dikkatle muayene edilmeli, gerekirse laboratuvar testleri ve röntgen istenmelidir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı