Cizre'de hijyenik yaşam için hava sterilizasyon cihazı üretildi Şırnak'ın Cizre ilçesinde mühendis öğretmen ve uzman öğretici tarafından, kapalı alanlarda bulunabilecek virüs ve bakterilerin yok edilmesi için hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde mühendis öğretmen ve uzman öğretici tarafından, kapalı alanlarda bulunabilecek virüs ve bakterilerin yok edilmesi için hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Özel Cizre Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli 6 kimya öğretmeninin daha önce kolonya ve el dezenfektanı ürettiği okulun atölyesinde bu kez de elektrik elektronik mühendisi Vildan Yıldızaydın ve enerji sistemleri mühendisi Nurcan Başak tarafından sterilizasyon cihazı geliştirildi.

Projede görev alan mühendis öğretmen Yıldızaydın ve uzman öğretici Başak, yaz tatilini fırsat bilerek, okul idaresinin onayı ve diğer meslektaşlarının desteğiyle iki ayda geliştirdikleri sterilizasyon cihazıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek sunmak istiyor.

İlk denemelerde büyük başarı sağladığı tespit edilen cihazın ilerleyen aşamada seri üretimi amaçlanıyor.

"Ortamdaki mikropları öldürüyor, temiz hava veriyor"

Okul müdürü Kemal Bağcı, amaçlarının kalifiye eleman yetiştirirken, pandemi ile mücadeleye de maksimum katkı sunmak olduğunu söyledi.

Daha önce okullarında yaklaşık 40 bin el dezenfektanı ve kolonya üreterek vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını hatırlatan Bağcı, geliştirilen ortam sterilizasyon cihazının insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kullanımının amaçlandığını belirtti.

Astım hastası ve polen alerjisi olanlara karşı, bu projeyle ortam dezenfektesi ürettikleri bilgisini veren Bağcı, şunları kaydetti:

"60 santimetre uzunluğunda, 25 santimetre enindeki sterilizasyon cihazımız ev ve iş yerlerinde ortamdaki mikropları öldürüyor, temiz hava veriyor. Kovid -19'a yakalanan bir hastanın ortama bıraktığı virüs damlacıklarını temizliyor. Üretilen sayılı makinemizin tanesini 1000 liraya mal ettik. İhtiyaç halinde seri üretime geçilirse günde 5 cihaz üretme şansımız var. Emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum."

Projede görev alan Yıldızaydın, 2 ayda ürettikleri cihazın astım ve alerji rahatsızlığı olan hastalar için kapalı ortamda oluşacak her türlü tehdidi asgariye indireceğini aktardı.

Virüse yakalanma oranını en aza indirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yıldızaydın, "Yaptığımız cihaz, sadece virüs için tedbir değil aynı zamanda ortamlarda bulaşabilecek herhangi bir hastalığı önlemek için kullanılabilir." diye konuştu.

Yıldızaydın, şöyle konuştu:

"UV ışını ve ozon jeneratörü kullandık. Sistem 3 kademeden oluşuyor. İlk olarak polen filtresi kullandık. Bu alerjiler için ön bir aşama oluyor. İkinci aşamada UV ışını ile zararlı bakteriler ölüyor. Son aşamada ise ozon jeneratörü ile temiz hava oluşturulup, ortama veriliyor."

Uzman öğretici Nurcan Başak ise ürettikleri sterilizasyon cihazının üç aşamadan geçtiğini anlatarak, "Cihaz içeri alınan havayı ultraviyole ışınları ve ozon desteğiyle dışarıya temiz bir şekilde bırakıyor." ifadesini kullandı.

Sistemin düğün salonları ve resmi kurumlar başta olmak üzere ortak yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Başak, bu sayede vatandaşların bu tür alanlarda rahatlıkla bulunabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA