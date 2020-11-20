Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar

Sağlık Bakanlığı Çin menşeli koronavirüs aşısının, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Yapılacak olan 3 aşıdan 2'sinin ise gerçek aşı olacağı belirtilirken, gönüllü vatandaşların daha önce korona geçirmemiş olması gerekiyor. Öte yandan katılımcıların 18-59 yaş arasında olması da gerekiyor.

Koronavirüs kapsamında geliştirilen aşıların denemeleri devam ederken, Türkiye şu an 12 şehirde 25 merkezde aşı uygulaması yapılıyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve bin 237 doz aşı uygulaması yapıldı. ı. Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Eylül'de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

Covid-19 aşısının uygulamaları Türkiye'de 12 şehirde 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı"