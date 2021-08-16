Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo neden öldü, hastalığı neydi? Cimilli İbo (İbrahim Özer) kaç yaşında vefat etti, hayatı ve biyografisi!

Son dakika gelen haberlere göre Cimilli İbo (İbrahim Özer) vefat etti. Cimilli İbo vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa duyurdu. Vatandaşlar Cimilli İbo öldü mü, neden vefat etti araştırmaya başladı. Peki, Cimilli İbo öldü mü, neden öldü? Cimilli İbo'nun hastalığı mı vardı? Cimilli İbo hastalığı neydi? Cimilli İbo neden vefat etti, kaç yaşında öldü? Cimilli İbo gerçek adı ne? Cimilli İbo niye öldü? İşte tüm detaylar...

Edinilen son dakika bilgisine göre, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan Cimilli İbo hayatını kaybetti. Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçının vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa duyurdu. Cimilli İbo, geçtiğimiz haftalarda yoğun bakım alınmıştı. Bu üzücü gelişmenin ardından Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Cimilli İbo öldü mü, neden, niye ve niçin öldü? Cimilli İbo hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Cimilli İbo hayatı ve biyografisi! Cimilli İbo gerçek ismi ne?

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Karadeniz'li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik sevenleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon'da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü'ndendir.

Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon'a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul'daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.

CİMİLLİ İBO ÖLDÜ MÜ?

Gerçek adı İbrahim Özer olan Cimilli İbo tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cimilli İbo vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa duyurdu.

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek. Cimilli İbo'nun vefat haberinin ardından sanatçının ölüm sebebi başta olmak üzere birçok bilgi de merak konusu oldu. Öyle ki, Cimilli İbo kimdir ve neden öldü sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanmış ve böbrek yetmezliği yaşıyordu. Ayrıca Cimilli İbo'nun kanında aşırı enfeksiyona rastlanmıştı.

CİMİLLİ İBO NEDEN VEFAT ETTİ? HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden de tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa açıkladı.

Cimilli İbo, 2020 yılında koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Yeniden rahatsızlanan Cimilli İbo yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği yaşayan Özer'in kanında da aşırı enfeksiyona rastlandı.

YORGUN VE BİTKİN HALİ YÜREK BURKTU

Geçtiğimiz sene koranavirüse yakalanan ve atlatan şarkıcı, böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sanatçının ölüm haberinden sonra hasta yatağında çekilen fotoğrafları da yeniden gündem oldu. Rahatsızlığından dolayı hızla kilo veren başarılı sanatçının yorgun ve keyifsiz halleri ise hafızalara kazındı.

SEVENLERİNE SESLENMİŞTİ

Rahatsızlığından dolayı konuşmakta güçlük çeken Cimilli İbo, videoda "Soranlar, herkese, bütün dostlara yoğun bakımdan çıktım. Allah ne derse durmak yok yola devam. Allah'a emanet olun" diyerek sevenlerine seslenmişti.