Ciguli kimdir, nereli? Ciguli neden öldü, ne zaman öldü?

Gerçek adı Kapsov olan Ciguli'ye ailesi Ahmet ismiyle hitap ediyordu. Bir araba markası olan Ciguli lakabı ise akordiyonu hızlı ve kıvrak çaldığı için verildi. Ciguli şarkıları nelerdir?

Ciguli, yaptığı şarkılarla bir kesim tarafından beğenilse bile bir kesimden kötü yorumlar alan bir sanatçıdır. 1990'larda şarkıları, sahne şovları ve Binnaz şarkısıyla büyük üne kavuşan Ciguli hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

CİGULİ KİMDİR?

Türkiye'de 'Binnaz' şarkısıyla tanınan şarkıcı Ciguli, resmi adıyla Angel Yordanov Kapsov 1957 yılında dünyaya geldi. 31 Ekim 2014 yılında ise Sofya'da hayatını kaybetti. Hasköy doğumlu müzisyen ve akordiyon virtüözüdür ailesi ise Ahmet adını kullanmaktadır.

Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Ciguli'nin müzisyenin babası Hüseyin, hamallık yapardı, annesi ise süpürgeci idi. Babası 1972 yılında vefat edince, ailesinin geçimini üstlenmek zorunda kalmıştır. 1974'de Ayten isimli hemşehrisiyle evlenmiştir. Eşi Ayten hanım, tütün ve çimento fabrikalarında çalışmıştır. Bu hanımdan İbrahim ve Ferdi isimli oğulları doğmuştur. Türkiye'ye gelmesinde asıl etken olan ağabeyi İbrahim kalp krizinden vefat etmiştir.

Ciguli, 1991 yılında Çakıl Gazinosu'nda Hülya Avşar'a akordeon çalarak gazino hayatıyla tanıştı. 1998 yazında İzmir Fuarı'nda sahnede İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'ın arkasında çaldı. İki sanatçının da sahne programı sırasında sergilediği renkli şovlarla adını müzik camiasında duyurdu. 1999 yılının Ocak ayında ise çıkardığı 'Binnaz' adlı şarkısıyla uzun süre gündemde kaldı. "Bizim Sokak" isimli dizide de rol alan Ciguli, 6. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı ödülüne layık görüldü.

Bir zamanların en popüler ismi olan Ciguli'yi elitistler "soytarı" olarak nitelendirdi. Menajerleri ise kullandı ve parasını alamadı. Uzun süre İstanbul, Kuştepe'de tek göz bir odada, hasta annesiyle birlikte yaşadı ve Bulgaristan'da önceki gün 57 yaşındayken bir hasta odasında hayatını kaybetti.

Ciguli'nin ölümünün duyulması sonrası ünlü isimler duygularını sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Oyuncu ve sunucu Behzat Uygur, "Ciguli güzel adamdı." dedi. Son dönemin Twitter fenomeni sanatçı Atilla Taş, "Ciguli'yi kaybetmişiz, rahmet diliyorum. Yıllar önce Kral TV'de en iyi çıkış yapan şarkıcı ödülünü ben vermiştim ona." ifadelerini kullandı. Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan, "Hoşçakal hayatımıza güzellikler ve renk katan Ciguli.. Nurlar içinde uyu..." yazdı.

Yönetmen Ezel Akay, "Neredesin Firuze'nin oyuncusu, sevdiğim insan Ciguli gitti! Daha film yapacaktık onunla!" derken sanatçı Aylin Aslım, "Muhtemelen küskün ve üzgün gitti. Kıymet bilmeyen hoyratlara hediyeydi oysa. Ne tatlı adamdın sen Ciguli." ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Banatçı Yonca Lodi, "Canım hiçbir şey paylaşmak istemiyor. Herkes gibi çok moralsizim. Ciguli vefat haberine de çok üzüldüm. Algılandığının aksine müthiş bir müzisyendi." yorumunu yaptı. Oyuncu Doğa Rutkay da, "Akordion ustası Ciguli Ahmet... Seni tanımış olmak canlı canlı dinlemiş olmak unutulmazdı. Çok kibar, özel bir kişiydi. Allah rahmet eylesin." tweet'i attı.

CİGULİ NEDEN ÖLDÜ?

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ciguli'nin ölümü hakkında ilk bilgiyi Fa organizasyon verdi. Yapılan açıklamaya göre, kalp kapakçığı kireçlenmesi teşhisiyle Hasköy'den Sofya'ya nakledilen Ciguli, ameliyat için verilen narkozdan çıkamadı. Türkiye'ye 1990 yılında gelen 57 yaşındaki Ciguli'nin cenazesinin memleketi Hasköy'de toprağa verilecek.

CİGULİ NE DEMEK?

Ciguli'nin gerçek adı resmi kayıtlarda Angel Jordanov Kapsov. Ailesi, o dönem Bulgaristan'da Türkçe ve İslami isimler yasak olduğu için Ahmet ismini kayıtlara geçiremedi. Ama aile arasında hep bu isimle anıldı ve bu ismini kullandı. Akordeonu çok hızlı ve kıvrak çaldığından ötürü, Bulgaristan'da o yıllarda çok popüler olan, Sovyet Rusya'da AvtoVAZ firmasının ürettiği VAZ-2101 model sedan arabanın daha çok bilinen adı olan Ciguli (İngilizce: Zhiguli) adıyla anılmaya başladı. Bu otomobil tıpkı Murat 124 gibi İtalyan Fiat 124'ün bir kopyası.