Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi
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Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi

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Ciciş Kardeşler olarak bilinen Ceyda ve Esra Ersoy kardeşler kavga etti. Ceyda Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ablası Esra'nın kendisini darbettiğini söyledi. Paylaşımını kısa sürede silen Ceyda Ersoy, "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim" dedi.

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler yine gündeme bomba gibi düştü. Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi.

"KIZ KARDEŞİNİ KISKANAN ZAVALLI"

Ceyda Ersoy, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak ablası Esra Ersoy tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Ceyda Ersoy'un yüzündeki ve göğsündeki darp izleri ise dikkatlerden kaçmadı. Ersoy, sosyal medyadan paylaştığı ve ablasını da etiketlediği fotoğrafın üzerine şu notu düştü:

"Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın."

PAYLAŞIMINI HEMEN SİLDİ

Esra Ersoy, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmazken Ceyda Ersoy'un paylaşımını silmesi dikkat çekti.

Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi
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Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi - Haberler Magazin
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