CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi: (1)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre, Ay'la ilk temas 2023'te olacakmış. Biraz da sert olacakmış. Bir de slogan bulmuşlar. 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör'. Millet aybaşını göremez hale gelmiş, Ay'ı nasıl görecek?" dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın başlayacak 3 aylarda yapılacak ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu.

Alaçatı ve çevresini etkileyen, ciddi maddi hasara yol açan hortum ve Urla'daki dolu felaketinin İzmir'e yeni acılar yaşattığını belirten Öztrak, İzmirlilere geçmiş olsun diledi.

Salgının yeniden yükselişe geçtiğini, ekonomik sıkıntıların da her geçen gün arttığını belirten Öztrak, "Yönetimde yaşananlar, devlet krizinin hızla derinleştiğini gösteriyor. Ülke patinaj yapıyor. İnsanlar çaresiz, dertler sahipsiz. Milletimizin yaşadığı buhranın korkunç yüzü, her gün biraz daha belirginleşiyor. Bu hafta, 2020'nin son üç ayına ait işsizlik verileri açıklandı. İş güç sahibi 1 milyon 103 bin yurttaşımız, son bir yılda işini kaybetmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Eğreti istihdam ve umudunu kaybedenlerle gerçek işsiz sayısının 11 milyon 195 bine sıçradığını aktaran Öztrak, bunun görülmemiş bir "tsunami" olduğunu savundu. Böyle bir işsizlik tablosuyla daha önce hiç karşılaşılmadığını dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:

"Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, Türkiye çalışılan saat kaybında dünyada en başlarda. Fabrikalar, işletmeler kapanmış, kapanmayanlar da daha az çalışmış. Ama salgında her nasılsa az çalışıp, çok üretmiyor göstermenin yolunu TÜİK bulmuş. Bunun takdirini ekonomistlerimize ve milletimize bırakıyorum. 5 milyon 529 bin gencimiz, ev genci olmuş, anasının babasının eline bakıyor. 18 yıldır ülkeyi yönetenlerin beceriksizliği sonucunda Türkiye gençlerini, ülkemiz stratejik üstünlüğünü kaybediyor. Fırsat pencereleri kapanıyor. Türkiye 37 üyeli Kalkınma İçin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içinde, ev genci oranı en yüksek ülke. Ama Erdoğan'ın şahsım rejiminde, saray sosyetesi ve beslemeleri 'Lale Devri' yaşıyor. Milletimiz tüm bu yapılanları değerlendiriyor, kimlerin siyasi cambaz olduğunu, kimlerin siyasi dolandırıcılık yaptığını görüyor."

İktidarın 2011 seçimlerine giderken, "Yerli uçağımız göklerde" dediğini, 2015 seçimlerine giderken, "Yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz" dediğini ancak yerli yolcu uçağın hala ortada olmadığını anlatan Öztrak, "2011'de yüzde 100 yerli otomobil üretecek bir babayiğit aradılar. Ama o babayiğit çıkmadı. Babayiğit çıkmayınca, 2015'te Cadillac'a üretilen prototipler için İsveçli SAAB firmasına 40 milyon avro ödediler. Çakma prototipleri 'yerli araç' diye millete yutturmaya kalktılar." diye konuştu.

İktidarın Türkiye'nin en stratejik askeri tesislerinden birini "Yerli tank yapacağız" diyerek tek kuruş almadan Katar ordusuna peşkeş çektiğini ileri süren Öztrak, Savunma Sanayi Başkanının 9 Kasım 2018'de attığı tweet ile "Altay Seri Üretim Projesi imzalandı. 18 ay sonra ilk tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek." dediğini hatırlattı. Öztrak, "Teslim edilebilir demiyor, 'Teslim edilecek' diyor. Tweetin atıldığı tarih 9 Kasım 2018. 18 aylık süre, 9 Mayıs 2020'de doldu. Bugün tarih ne? 12 Şubat 2021. Tank nerede? Tank yok. Para nerede? Para yok. Yatırım yapılacak dendi, o da yok. Yani tam bir 'organize işler' durumu." diye konuştu.

İktidarın, "Faizi düşürse, enflasyon da düşer" diyerek millete hayali bir iktisat teorisi anlattığını belirten Öztrak, bu uğurda Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların har vurup harman savrulduğunu, ayrıca enflasyonun da faizin de şahlandığını söyledi.

Yüksek faiz ve değersiz para arasında milletin ezildiğini vurgulayan Öztrak, şu açıklamayı yaptı:

"Londra bankerleri şimdi tefeci faizlerini cebe indiriyor. Para nerede? Para yok. Damat nerede? Damat yok. Milletin 128 milyar dolarının hesabını veren de yok. Tüyü bitmedik yetimin hakkından ödenen rekor tefeci faizlerinin hesabını veren yok. Şimdi damadın OECD Temsilciğine atanan bir yakını, damadın abisinin yönettiği havuz gazetesinden, 'Rezervler buhar olmadı, yer değiştirdi' diyor, biz tam da bunu diyoruz. Buradan savcılara ihbarda bulunuyorum. Bu yazı bir itiraftır. İlgililer hakkında derhal işlem başlatın. Yetim hakkının hesabını sorun."

"Damat gitti ama öyle görülüyor ki fikirleri hala iktidarda." diyen Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Damat, 'Cumhurbaşkanımız, Ay'a kadar dört şeritli yol yapacağız dese, vallahi inanırız diyen seçmenlerimiz var.' dedi. Damat der de, kayınpederi yapmaz mı? Yapar. Kayınpeder şimdi Ay'a asfalt döşemeye karar verdi. Yapılacak yol kaç şeritli olur bilemem. Hayırlara vesile olsun ama milletimiz şimdiden telaşlandı. 'Uzaya kaç araç için geçiş garantisi verilecek', 'Garantiler dolar mı, avro mu, Bitcoin mi olacak', 'Beşli çete ne kadar götürecek?' diye soruyor. Korkarım millet bu soruların cevabını beklerken, Erdoğan'ın şahsım rejimi 21/b'den ihale yapıp, istihkakları ödemeye başlamış bile olabilir. Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre, Ay'la ilk temas 2023'te olacakmış. Biraz da sert olacakmış. Bir de slogan bulmuşlar, 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör.' Millet aybaşını göremez hale gelmiş, Ay'ı nasıl görecek? Açıkça ifade ediyorum, bunlar milletten öyle kopmuşlar ki 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' diyerek milyonlarla alay ediyorlar. Türkiye'miz Uzay Ajansı kurmalı mıdır? Kesinlikle kurmalıdır. Türkiye'nin, bir uzay stratejisi olmalı mıdır? Kesinlikle olmalıdır. Türkiye'nin, uzaya gitme hedefi olmalı mıdır? Elbette olmalıdır. Bunların hepsine tamam ama bugün, millet gelecek aya nasıl çıkarım diye düşünürken, sahipsiz kalmışken ülkeyi yönetenler millete Ay'a çıkma masalı anlatırsa bunun adı apaçık siyasi cambazlıktır. Hükümete tavsiyemiz, uzaya çıkmadan önce sokağa çıkın, insan içine çıkın, milletin halini bir görün. Biz Genel Başkanımızdan, üyemize kadar, her CHP'li sokaklardayız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan