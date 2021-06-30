CHP Parti Meclisi toplandı
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CHP Parti Meclisi toplandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Parti Meclisi toplantısından görüntüler Toplantıya katılan CHP Parti Meclisi üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri ANKARA - CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi toplantısından görüntüler

Toplantıya katılan CHP Parti Meclisi üyeleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri ANKARA - CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi toplandı
CHP Parti Meclisi toplandı
CHP Parti Meclisi toplandı
CHP Parti Meclisi toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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