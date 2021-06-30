CHP Parti Meclisi toplandı
CHP Parti Meclisi toplantısından görüntüler Toplantıya katılan CHP Parti Meclisi üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri ANKARA - CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP Parti Meclisi toplantısından görüntüler
Toplantıya katılan CHP Parti Meclisi üyeleri
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri ANKARA - CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı