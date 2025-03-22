CHP ön seçiminde kimler oy kullanabilir? 23 Mart CHP seçimi için oy kullanma şartları nelerdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceği ön seçim öncesinde, seçmenlerin en çok merak ettiği konuların başında kimlerin oy kullanabileceği geliyor. "CHP ön seçiminde sadece parti üyeleri mi oy kullanabilecek?" ve "Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmayanlar da oy verebilir mi?" gibi sorular sıkça araştırılıyor. Bu kritik süreçte oy kullanmak isteyen vatandaşlar, seçim şartlarını ve gerekli kriterleri detaylı şekilde öğrenmek istiyor. İşte, 23 Mart CHP ön seçiminde oy kullanabilecek kişiler ve oy verme şartlarıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar…

CHP ÖN SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

CHP ön seçiminde hem parti üyeleri hem de üye olmayan vatandaşlar oy kullanabilir. Parti üyeleri, kayıtlı oldukları sandıklarda oy verme hakkına sahiptir. Üye olmayan ancak CHP'nin aday belirleme sürecine katkı sağlamak isteyen seçmenler ise "Dayanışma Sandıkları" aracılığıyla oy kullanabilir. Bu uygulama sayesinde, vatandaşlar ikamet ettikleri yerden bağımsız olarak istedikleri il veya ilçede oy kullanabilirler.

CHP ön seçiminde kimler oy kullanabilir

CHP ÖN SEÇİMİ İÇİN OY KULLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

CHP'nin 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceği ön seçimde oy kullanmak isteyen vatandaşlar için bazı temel şartlar belirlenmiştir.

23 Mart CHP seçimi için oy kullanma şartları nelerdir

İşte, CHP ön seçiminde oy kullanma kriterleri:

18 Yaşını Doldurmuş Olmak: Oy kullanacak kişilerin 23 Mart 2025 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Geçerli Kimlik Belgesi: Seçmenlerin, oy kullanacakları sandıkta nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Parti Üyeleri İçin Kayıtlı Sandık: CHP üyeleri, sadece sisteme kayıtlı oldukları sandık merkezinde oy kullanabilir. Sandık bilgileri ise resmi web adresinden sorgulanabilir. Üye Olmayanlar İçin Dayanışma Sandıkları: CHP üyesi olmayan vatandaşlar ise "CHP üyesi değilim" seçeneğiyle ikamet ettikleri il veya ilçedeki "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilir. Bu kişiler, yaşadıkları yerden farklı bir il ya da ilçede de oy kullanma hakkına sahiptir. Oy Verme Saati: Oy kullanma işlemleri, 23 Mart 2025 Pazar günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu şartları karşılayan her vatandaş, CHP ön seçiminde oy kullanarak sürece katkı sunabilir.

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