CHP'li Özel: Soylu, anketine güveniyorsa hodri meydan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erken seçim ne zaman, biz dünden razıyız, ama erken seçim ne zaman cevaplamaktan yorulduk. İktidar, korktuğu için enken seçim yapamaz. Süleyman Soylu kendi güvendiği ankete güveniyorsa, hodri meydan erken seçim olsun, yapamaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Batman'da esnafı ziyaret etti, Batman Üniversitesi Merkez Kampusu'nda öğrenci kulüplerinin stantlarını gezdi. Daha sonra CHP il binasına geçen Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Özel, Batman'da olmaktan mutlu olduklarını, Diyarbakır, Batman ve Muş, üç ilde de CHP olarak büyük bir ilgi gördüklerini söyledi. Özel, "Önümüzdeki seçimden hemen sonra ben buralarda olurum. Artık yanımıza Batman milletvekili, Muş milletvekili yanımıza oturtmak gerekir. Bölgede gördüğümüz destekten memnuniyet duyuyoruz. Bu desteğin CHP'ye oya dönüşmesini büyük bir umutla bekliyoruz. Anketlere son seçime göre 10 kat oy artışımız görünüyor. 1,5 aldığımız yerde yüzde 15, iki aldığımız yerde yüzde 20 gözüküyor. Bu artışı sürdüreceğiz, sizler birlikte olmaya devam edeceğiz. Bölgenin insanı uzun süre ihmal edildi. Bu iktidarın son döneminde özelikle hem psikolojik olarak hem kötü muamele rağmen bölge insanına yapılan psikolojik işkenceden artık kurtaracağız" diye konuştu.