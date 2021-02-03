CHP'li Erkek: "İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Meclis'te olmalı, görevini yapmalı"

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesinin eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın uygulanmasını isteyerek, "TBMM Başkanlığı'na, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seslenmek istiyorum. Siz de üzerinize düşen görevleri yerine getirin. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu parlamentoda, Meclis'te olmalı, görevini yapmalı." dedi.

Erkek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Berberoğlu'na ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez karar verdiğini ve gerekçeli kararını da yayınlandığını dile getirdi.

Kararda, Anayasa'nın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun vurgulandığını ifade eden Erkek, ayrıca "Hukukun üstünlüğü ilkesinin fiilen geçerli olmadığı, kamu gücünü kullanan organların, mahkemelerin ve bireylerin hukuka uygun davranmadıkları bir ülkede hukuk devletinin varlığından söz edilemez." ifadelerine de yer verildiğini ve bunun çok çarpıcı olduğunu söyledi.

Enis Berberoğlu hakkında verilen ilk kararın niçin uygulanmadığına yönelik Erkek, "Çünkü Anayasa askıda, demokrasi askıda, yargı, yürütmenin, sarayın ağır vesayeti altında. Anayasa Mahkemesi maalesef ikinci kez oy birliğiyle karar vermek zorunda kalıyor." diye konuştu.

Erkek, Anayasa Mahkemesinin kararıyla, "ilk derece mahkemesinin kararını sorgulayamayacağını, 'uymuyorum' diyemeyeceğini, kararın gereği yerine getirilmezse hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırılık oluşacağını" söylediğini ifade etti.

"İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa'nın açık hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesi kararını nereden güç alarak uygulamadı?" diyen Erkek, Anayasa Mahkemesi kararlarının herkesi bağlayacağını belirtti.

Erkek, Anayasa Mahkemesi'nin ilk kez oy birliğiyle verdiği bir kararı TBMM Başkanlığına, Adalet Bakanlığına ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) da gönderdiğini ifade ederek, "TBMM Başkanlığı'na, HSK'ye seslenmek istiyorum. Siz de üzerinize düşen görevleri yerine getirin. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu parlamentoda, Meclis'te olmalı, görevini yapmalı." dedi.

Erkek, gerekçeli kararla Berberoğlu hakkındaki yargılamanın Anayasaya aykırı olduğunun, milli iradeyi sakatladığının söylendiğini iddia ederek, "Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle verdiği bu son karar mutlaka ve mutlaka uygulanmalıdır. Milletvekilimiz hakkında yeniden yargılama kararı verilmelidir. Hakkındaki mahkumiyet hükmü kaldırılmalıdır ve milletvekilimiz Meclis'teki görevine devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa değerlendirmesi

Erkek, gazetecilerin yeni Anayasa hakkındaki değerlendirmesine sorması üzerine, "Yeni Anayasa vurgusu yapanlar öncelikle Anayasa'ya sadakat yeminlerini unutmasınlar. Tarafsızlık için yemin ettiler. Öncelikle o tarafsızlığı gerçekleştirsinler, gerçek anlamda devleti ve milleti temsil etsinler. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması için gereğini yapsınlar. Ancak ondan sonra samimiyetleri tartışılabilir." diye konuştu.

Demokratik bir hukuk devleti için güçlendirilmiş bir parlamenter sistem ve bağımsız, tarafsız bir yargı istediklerini belirten Erkek, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında büyük fark olduğunu bildirdi. Erkek, ilk seçimden sonra toplumsal bir uzlaşmayla güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve hukuk devletini tesis edeceklerini ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesinde yaşananlarla ilgili Erkek, kutsal değerler konusunda herkesin aynı şeyi düşündüğünü ancak ciddi bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Erkek, asıl sorunun sistemde olduğunu iddia ederek, böyle bir sistemde ancak böyle bir rektör ataması yapılabileceğini ileri sürdü.

Erkek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de Anayasa'da güvence altına alınmış demokratik haklarını kullandığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı