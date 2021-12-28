CHP'li belediye başkanlarından İBB'ye başlatılan teftişe karşı birlik mesajı: Artık baskı düzenine geçilmiştir

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle bağlantılı kişileri işe aldıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan özel teftişin yankıları sürüyor. Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısına katılan CHP'li büyükşehir belediye başkanları bugün de Ankara'da toplandı. Belediye başkanları daha sonra ortak bildiri yayınladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından okunan bildiride, "Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir Belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm Belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır" denildi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI METNE İMZASINI ATTI

Deklarasyon, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın imzasını taşıyor.

"ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 102. YILDÖNÜMÜ"

Mansur Yavaş tarafından okunan bildirinin tamamı şu şekilde: "Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için bu ay, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde Başkent Ankara'da bir araya geldik. Ankara buluşmasında kentlerimizin tarımı destekleme, kırsal kalkınma projeleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeni nesil sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında iş birliği ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. 2022 yılı için ise Büyükşehir Belediyeleri'nin kentlerdeki turizm gelirlerinin artırılması konusunda yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları ele alınmıştır.

"2,5 YILDA ÖNEMLİ BAŞARILARIN ALTINA İMZAMIZI ATTIK"

Kurumlarımız 2.5 yılda önemli başarılara imza atmış; ulaşım projeleri, kırsal kalkınma, öğrenciler ile kadınlara yönelik çalışmalar ve teknoloji uygulamalarının yanı sıra proaktif sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kent sakinlerinin yanında olmuştur. Ucuz su, ulaşım, ekmek ve sosyal yardımlar gibi konularda mevcut ekonomik koşullara rağmen önemli çalışmalara imza atılmıştır. Özellikle pandemi döneminde, yangınlarda ve doğal afetlerde Büyükşehir Belediyelerimiz inisiyatif almış ve bu olumsuz gelişmelerin karşısında vatandaşlarımıza devletin varlığını ve yanında olduğunu yakından hissettirmiştir.

"MALİ KOŞULLAR BİZİ DE ETKİLEMEKTEDİR"

Vatandaşlarımızdan büyük destek gören hizmetlerimiz özellikle bu yılın son aylarında zirveye çıkan ekonomik zorluklara rağmen ara vermeden sürdürülmüştür. Kurdaki ani ve büyük değişimler ile ekonomik koşullar nedeniyle önümüzdeki yıl için mali yüklerimiz şimdiden artmıştır. Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen bu zorlu mali koşullar kurumlarımızı da etkilemektedir. Bu duruma hükümet yetkilileri derhal müdahale etmeli ve Belediyelerin de kur kaynaklı zararlarını karşılayacak çalışmalar yapılmalıdır.

"BELEDİYELERE EŞİT MESAFEDEYİZ SÖYLEMİ GERÇEK DEĞİLDİR"

Bizler örnek Belediyecilik uygulamalarımızı sürdürürken hükümet tarafından dile getirilen "Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Türkiye Belediyeler Birliği'nin gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı Belediyeleri sağlarken, kaynaklarının büyük kısmını Cumhur İttifakı Belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarması adaletsiz bir vakıadır. Birçok belediyemiz kamu bankalarından ve İller Bankası'ndan kredi alabilmek bir yana, teminat mektubu dahi alamamaktadır. Gelir kalemlerinin büyük bir kısmını Belediyelerimizin oluşturmasına rağmen, bütçesi Valilikler tarafından yönetilen Kalkınma Ajanslarının gider kalemlerinden kurumlarımız etkin olarak faydalanamamaktadır. Birçok kredi onayı ise uzun süredir Cumhurbaşkanlığı makamının onayını beklemektedir. "Eşit mesafe" değil, sadece "mesafe" ile sürecin yürütüldüğü ve mesafenin Millet İttifakı Belediyeleri olmamız sebebiyle gittikçe açıldığı yadsınamaz bir gerçektir.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR BİR KESİMİ RAHATSIZ EDİYOR, FARKINDAYIZ"

2.5 yıl boyunca Belediyelerimizin yaptığı ve büyük takdir gören çalışmaların bir kesime rahatsızlık verdiğini görmekteyiz. Bu durumu anlayışla da karşılıyoruz. Kabul etmediğimiz durum ise hukukun dışına çıkılarak baskı ortamının oluşturulması, haksız ve mesnetsiz ithamlarla kurumlarımızın zan altında bırakılması ve birer devlet kurumu olan Belediyelerimiz üzerinden sürekli olarak kirli siyaset üretilme çabasıdır.

"BASKI VE ENGEL DÜZENİNE GEÇİŞ YAPILDIĞI AÇIKTIR"

Gelinen noktada, vatandaşlarımızı ayırt etmeden hizmet eden Belediyelerimize ayrımcılık yapıldığı, millet iradesi ile seçilen bizlere devlet olanaklarıyla zorluk çıkarıldığı, demokrasi ve hukuk kurallarıyla işlemesi gereken bir düzenden baskı ve engel düzenine geçiş yapıldığı açıktır.

"HAKSIZLIK TÜM BELEDİYELERİMİZE YAPILMIŞTIR"

Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm Belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir Belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm Belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır. Millet İttifakı Belediye Başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz. Bu güçlü irade baskılardan bırakın yılmayı, aksine her zorlukta daha da güçlenecek ve vatandaşlarımıza daha çok hizmet etme azmimizi perçinleyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet