CHP'li belediyenin 'Direkli' parkına çevrecilerden tepki

CHP'li belediyenin 'Direkli' parkına çevrecilerden tepki Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren: "Edirne Belediyesi halka, STK'lara, üniversiteye sormuyor" "Sadece proje yapan şirketlerle birlikte çalışmak var" "Burada bir doğa faciasına yaşanmasına yol açıldı" Edirne...

CHP'li belediyenin 'Direkli' parkına çevrecilerden tepki

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren:

"Edirne Belediyesi halka, STK'lara, üniversiteye sormuyor"

"Sadece proje yapan şirketlerle birlikte çalışmak var"

"Burada bir doğa faciasına yaşanmasına yol açıldı"

EDİRNE - Edirne Belediyesi'nin, Tunca Nehri kıyısında yaklaşık 50 dönümlük bir alanda gerçekleştirdiği park projesine çevrecilerden tepki yağıyor. Projenin başında uygulanan beton bisiklet yollarının tepki sonrası bir gecede sökülmesinin ardından şimdide parka dikilen 150'ye yakın aydınlatma direğine çevreciler sert tepki gösterdi.

Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan izinlerle aynı zamanda taşkın sahası da olan Tunca Nehri kıyısı alanında Edirne Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu projeye, çevrecilerden tepki geldi. Projenin başında yapılan beton bisiklet yollarının tepkiler sonrası bir gecede söküldüğünü hatırlatan çevre gönüllüleri, şimdi de söz konusu parkta dikilen 150'ye yakın aydınlatma direğine bir anlam veremediklerini belirtti.

"Burada yeniden bir doğa faciasına yaşanmasına yol açıldı"

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "2020'nin Ocak ayında başlayan bu rekreasyon projesinde önce bir beton yol yapıldı ama 5 ay sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden bu beton yol sökülüp atıldı. Şimdi gördüğünüz gibi 150'ye yakın aydınlatma direği dikilerek, burada yeniden bir doğa faciasının yaşanmasına yol açıldı. Hangi amaçla bu 150'ye yakın direk buraya dikildi. Burası bir kıyı doğal ortam bir habitat var burada bizim dışımızda da canlılar var. Böceği, kelebeği var, bitkisi var. Böyle bir projenin buraya yapılması son derece yanlış, bu kadar bir alanı aydınlatmak için 150 tane direğin hiçbir anlamı yok" dedi.

"Pahalı malzemelere harcanan para çöpe gitti"

Taşkın sahasına lüzumsuz masraf edilmesine tepki gösteren Eren, "Buraya yürüyüş yolu yapılmasına da gerek yoktu. Gereksiz yere pahalı malzemeler kullanılarak bir çalışma yapıldı ve hepsi çöpe gitti. Şu anda kamu zararı olarak geçti. Burası aynı zamanda da taşkın sahası, taşkın sahasına çivi bile çakamazsınız. Burayı bir sel aldığı zaman bu zararın hesabını kim verecek?" diyerek, yapılan yanlışlığı dile getirdi.

"Edirne Belediyesi'nde kimseye sormak yok, münasip görmek var"

Eren, bazı çevrecilerin bir takım notlar hazırlayarak, söz konusu parka bıraktığını hatırlatan Eren, "Bırakılmaya devam edebilir. Çünkü insanlar buraya tepkili, burayı kim görse, bu çirkinliği herhalde itiraz etmeden duramaz. Halka sormak yok, sivil toplum örgütlerine sormak yok. Burada bilgi kaynağımız üniversite var onlara sormak yok. Sadece münasip görmek var. Sadece proje yapan şirketlerle birlikte çalışmak var. Belediyenin çalışma yöntemi bu olduğu sürece Edirne bu yıkımlardan, bu yanlışlardan, bu kamu zararlarından asla kurtulamaz" diye konuştu.

Dövizlerle atılan sessiz çığlıklar 'Bu tarihi şehre yakıştı mı burası'

Bazı çevreciler, 'direkli park' olarak adlandırdıkları alana hazırladıkları dövizleri bırakarak, kamuoyu dikkatini çekmeye çalışıyor. Bazı dövizlerde, 'Park nedir? Halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli bahçe (Türkçe sözlük)', 'Tunca kenarındaki park nedir? Halkın ve arabaların gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı direkli bahçe" şeklinde dikkat çekici ifadeler yer alıyor. Bazı dövizlerde ise "Bu tarihi şehre yakıştı mı burası? (Tunca köprüsü)" yazısı bulunuyor.

"Hiç hoş değil gerçekten görüntü"

Öte yandan, parkta yürüyüş yapan bazı vatandaşlarda aydınlatma direği sayısının çok olmasına anlama veremediğini belirterek, "Bilmiyoruz neden bu kadar elektrik direği yapıldığını. Çok fazla, gerçekten çok aşırı, hiç hoş değil gerçekten görüntü ama bir sormak lazım nedenini, 'neden bu kadar elektrik direği' diye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI