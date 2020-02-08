CHP İzmir 'çarşaf liste' dedi

08.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:02

İzmir'de ilçe kongrelerinin ardından olağan il kongresi, sabah saatlerinde başlarken, blok liste ile seçime gidilmesine ilişkin önerge delegeler tarafından reddedildi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nın olağan kongresi, yeni yönetimini seçmek için Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonunda saat 10.00'da toplandı. Kongre yeter sayısına ulaşılmasının ardından başlayan olağan genel kurulun divan başkanlığına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca seçildi.



Kongrenin açılış konuşmasını yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Türkiye genelinde bir başarı yakaladıklarını ifade ederek, "İzmir'de Yüzde 58 gibi rekor bir oyla seçim kazandık. İzmir'de 22 olan belediye sayımızı 24'e çıkardık. 24 ilçede kendi adaylarımızda 1 ilçede ittifak ortağımız İYİ Parti adayıyla Millet İttifakı olarak toplamda 25 ilçede seçim kazandık. 25 sene sonra İstanbul ve Ankara'yı kazandık. Bu iller AK Parti'yi genelde iktidara taşıyan iller. Bugün Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 50'sini CHP'li belediyeler yönetiyor. Bu başarıda hepimizin payı var" dedi.



Yücel, bugün yapılan kongrede CHP'yi iktidara taşıyacak kadroları seçeceklerini de söyledi.



Blok liste reddedildi



Divan Başkanı Gülizar Biçer Karaca, divana gelen blok listeyle seçime gidilmesi önergesini delegelere oylatırken, yapılan oylamayı büyük farkla çarşaf liste kazandı.



Soyer'den teşekkür



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise seçilmesinin üzerinden tam 10 ay geçtiğini hatırlatarak, "Bu 10 ay içinde İzmir'in tarihindeki en büyük yatırımlarından birine başladık, Buca metrosu. 1 milyar 70 milyon dolarlık bir projeydi. İzmir'de yepyeni bir adım atıyoruz. Aslında bu sadece bir metro projesi değil. Türkiye'de demir ağ atılımlarıyla ilerliyoruz, en büyük yatırımlarına bu dönemde imza atacağız. 3 yıl içinde körfez temizliğini sağlayacağız. 2 ay sonra 1 yılda neler yaptıklarımızı bütün Türkiye ile paylaşacağız. Hepinizin gurur duyacağı, onur duyacağınız 1 yıl olacak. Yüzde 58'lik rekor başarıyı kazanmamıza emek veren tüm milletvekillerimize, sevgili Deniz Yücel başkanımıza, il ve ilçe yöneticilerine, tüm CHP'lilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmacıların kürsüye gelerek bir bir salona seslendiği olağan genel kurulda yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri için aday olmak isteyen partililerin başvuru yapması istendi. Listelerin belirlenmesinin ardından salonda 8 sandık ve 80 kabin kurulacak.



Yücel tek aday



Cüneyt Oğuz'un yeterli imza sayısına ulaştığı ve divana teslim etti. Deniz Yücel de yeterli imzayı toplayınca iki adaylı seçim olacağı öngörülmüştü. Ancak bazı delegelerin hem Oğuz hem de Yücel'e imza verdiği ortaya çıkınca delegeler yeniden divana çağrıldı. Mükerrer oy veren delegeler tercihini Deniz Yücel'den yana yapınca Oğuz'un yeterli oy sayısı geriledi ve aday olamadı. Bu yüzden seçime Deniz Yücel tek aday olarak girecek. Sonuçların gece geç saatlerde kesinleşmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA