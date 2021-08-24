CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi artık afetleri önleyebilen bir pozisyonda değil; enkaz kaldırmayla övünen bir pozisyondadır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi artık afetleri önleyebilen bir pozisyonda değil; enkaz kaldırmayla övünen bir pozisyondadır." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ciddi afetler yaşadığını belirterek, afetlerin iyi yönetilememesi halinde, acıların büyüyüp, afetlerin tekrarlanacağını söyledi.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin de afet yönetiminin ne kadar kötü olduğunu bir kez daha gösterdiğini savunan Özel, selin üzerinden 13 gün geçmesine rağmen halen kaç kişinin hayatını kaybettiğini, net olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bir türlü öğrenemediklerini kaydetti. Bu konuda ailelerin endişeli beklentileri ve öfkelerinin olduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir afet yönetiminin olmayacağı ortada. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından anlıyoruz ki; 'Afetten etkilenen 3 ile yaralar sarılsın diye 73 milyon lira tutarında ödenek.' Süleyman Soylu'nun açıklamalarından takip ediyoruz ki; AFAD kampanyasında toplanan para 260 milyon. Şimdi 260 milyon toplanmış, 73 milyon yollanmış. Birini İçişleri Bakanı, birini de Cumhurbaşkanı açıklıyor. Bu aradaki farkın takipçisi olacağız. Bu paraların son kuruşu afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılana kadar takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi artık afetleri önleyebilen bir pozisyonda değil; enkaz kaldırmayla övünen bir pozisyondadır. 20 yıldır ülkeyi yönetenler artık afetlerde enkaz kaldırmayla övünmeyecekler. Vatandaş bıktı. Artık bir enkaz varsa 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır."

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığını anımsatan ve yaşanan süreci anlatan Özel, "Şimdi bizi yeniden Boğaziçi Üniversitesinde gerilimler, itirazlar, eylemler bekliyor. Bu konunun tek sorumlusu bir önceki rektör ataması ve ona karşı gösterilen tepkilerden ders almayan Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında mültecilere ilişkin yaptığı açıklamalarına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Ömer Çelik, günde iki değil ama ayda bir kere doğru söylüyor. 'Türkiye bir göçmen kampı değildir' diyor. Doğru. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle '180 bin kayıtlı, 120 bin kayıtsız 300 bin Afgan geldi' diyor. 4,6 milyon da Suriyeli. Resmi rakamlara göre 5 milyon düzensiz göçmen, geçici sığınmacı. Hesabı eğer 500'lük göçmen kamplarından yaparsanız Türkiye bir göçmen kampı, 100, 1000 göçmen kampı da değildir; Türkiye tam 10 bin göçmen kampıdır. 10 bin tane 500 kişilik ya da 5 bin tane 1000 kişilik göçmen barındırıyor bu ülke. 'Biz bir göçmen kampı değiliz' diyor. Biz binlerce göçmen kampıyız sayenizde."

Özel, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'ın makalesi ve buna yönelik yönelik haberler ile sonrasında yaşanan tartışmaları da değerlendirdi. Özel, şunları söyledi:

"Bu haberlerden bir haber yapmış BBC, orada demiş ki; 'Savunma Bakanı Türkiye ve Pakistan'a bürolar kurulacağını söyledi.' Bugün Çavuşoğlu diyor ki, 'BBC özür diledi.' BBC, 'doğrudan Bakan söyledi' dediği haberini geri çekti ama Bakan'ın mülakatı ve Mail on Sunday'daki makale ve yorum haber duruyor, kimse de yalanlamıyor. Sadece BBC, bunu bakanın ağzından çıkmış gibi tırnak içinde söyledi diye düzeltti. 'Bunu bakan söylemedi haberi yorumlayanlar yorumladı.' diyor ama ne bakan yalanlıyor ne de aynı gazete ve gazetenin yazarları olduğu için o bütünsellik bozulmuş değil. Çavuşoğlu, sen özür dilemeye davet edeceksen BBC'nin editörünü davet et. O İngiltere'de baksın hesabına. Biz, ne gördüğümüzü ne okuduğumuzu görüyoruz."

-"Bunlar kim oluyor 2023'ün ikinci altı ayına karar veriyorlar"

Memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını anımsatan Özel, "Seçim, gününde bile yapılsa 2023'ün ikinci altı ayında biz bu zamma memurumuzu mahkum etmeyiz. Oturacağız yeniden konuşacağız. Söz veriyoruz. Bunlar kim oluyor 2023'ün ikinci altı ayına karar veriyorlar. O zaman da karşımızda Memur-Sen olursa sen eylemlerden eylem beğen. Bugün gıkını çıkarmıyor." dedi.

Özel, Memur-Sen'in masaya oturduğundaki taleplerini anlatarak, "Yapılan anlaşma ile talepler arasında Ağrı Dağı ile Gresör Tepe kadar fark var. Memur-Sen'in Sayın Başkanı'nın hesabı çok kötü bir hesap. 'Bakıldığında yüzde 24'e varan zam aldık' diyor. Adamın verdiği 5 ile 7. Arada senin dediğin ne? Enflasyonu 7 hesaplamışlar 19 çıkmış aradaki yüzde 12'yi kar sayma. Memurlar zaten bugüne kadar öngörüsüzlükler yüzünden mahvoldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay