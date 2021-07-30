CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manavgat Yangın Bölgesinde

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manavgat Yangın BölgesindeManavgat afet bölgesi ilan edilsinBelediye başkanlarımız yaraları saracakCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Manavgat Yangın Bölgesinde

Manavgat afet bölgesi ilan edilsin

Belediye başkanlarımız yaraları saracak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının Muhittin Böcek koordinatörlüğünde dayanışma içinde çalıştığını belirterek, "Başkanlarımız bölgeyi biliyor. Afetzedelerin yarasını sarmak için çalışıyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu, hükümet yetkililerine bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat yangın bölgesi Gündoğdu İtfaiye İstasyonu Büyükşehir Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılanan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim Merkezi personelini selamladı. Kılıçdaroğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yangın süresince yapılan çalışmalarla ile ilgili detaylı bilgi verdi. Kılıçdaroğlu brifingin ardından basına açıklama yaptı.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri ve İl Başkanı ile birlikte yaptığı basın açıklamasında yangın bölgesinde yaşanan can ve mal kaybından dolayı üzüntüsünü dile getirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangında hayatını kaybedenler için Allahtan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, hükümet yetkililerine bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için çağrıda bulundu ve 'bu çağrıyı yapmak benim görevimdir' ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MANAVGAT

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile yangının başladığı andan itibaren sürekli irtibat halinde olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız burada günün 24 saati çalışıyor. Ben öyle telefon açıp sayın başkan şunu şöyle yap, bunu böyle yap demem. Yok bizde öyle birşey. Bizim belediye başkanlarımız liyakatlı belediye başkanları. Konusunun uzmanı belediye başkanları. Beldeye hayatlarını veren emeklerini veren belediye başkanları. İli bilen ilçeyi bilen. Sorunlarını bilen çözümü bilen odaklanmış arkadaşlarımız. Bir sorun çıktığı andan itibaren süratle olaya müdahale ediyorlar. Nasıl çözeriz diye çabalıyorlar. İnsanlar bizim insanımız. Doğa bizim doğamız. Ağaçlar bizim ağaçlarımız. O dağda gezen hayvanlar bizim hayvanlarımız. Hiçbir canlının zarar görmesini istemeyiz. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

BAŞKANLARIMIZ DAYANIŞMA İÇİNDELER

Belediye başkanlarının Muhittin Böcek başkanlığında büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu belirten Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Büyük bir dayanışma içindeler. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Burdur, Muğla, Yalova, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Düzce, Kocaeli ve Denizli. Parti ayrımı gözetmeksizin buraya yardım gönderen destek veren bütün belediyelere yürekten teşekkür ederiz. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Kim insanı seviyorsa, kim bir sorunun çözümü için çaba harcıyorsa, başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.

VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra Başkan Muhittin Böcek ve ekibiyle birlikte yangın bölgesinde büyük zarar gören mahalleleri ziyaret etti. Halka geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında tüm yaraların sarılacağını ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri ile bölgede gece gündüz demeden çalışma yaptığını çevre illerden gelen araç ve personel desteği ile söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Manavgat'a kilitlendiğini ve yangının sona ermesinin en büyük dilekleri olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu Manavgat Afet Yardım merkezini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BÜYÜKŞEHİR BÖLGEDE

Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile yangın bölgesinde çalışıyor. 21 mahallede arama kurtarma çalışması yapıldı. Sırtköy, Salur ve Hocalı'da vatandaşa tahliye için yardım edildi. Bölgede, hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bölgedeki canlı hayvanlar için veterinerlik ve yem desteği veriliyor. Manavgat'a gönderilen mobil aşevi ve Alanya Aşevi ile afetzede vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti veriyor.

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Kaynak: Habermetre