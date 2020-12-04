CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 11 Aralık'ta Türkiye'de olması beklenen Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmayacağına ilişkin soruya556+, "Bunun kararını benim vermem kadar yanlış bir şey yok. Doktorlar, 'Evet bu aşıyı olun' derlerse olacağız" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde internet gazetesi T24'ün canlı yayınına katılarak, gazeteci Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Ordu Katar'a satıldı" sözlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in açıklamaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki iş insanlarının TSK'yi ziyaret ettiğinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerinden "Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı" hakkında politik söylemlerde bulunulmamasını istediklerini aktardı.

"Bu iki kurumun siyasetin dışında olması lazım, buna özen gösteririz." diyen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu süreçte Hulusi Akar konuştu, konuşabilir çünkü Akar, eski asker. Artık siyasetçi, konuşur, düşüncelerini söyler ama Genelkurmay Başkanı'nın bu konuda konuşması doğru değildir. Sıcak siyasetin ortasına atlaması doğru değildir, yanlıştır. Ama birilerinin baskısıyla onu söylediyse, o çok daha büyük bir ayıptır. Kaldı ki orada tashih edilmiş, ifade düzeltilmiş, her şey var, Hulusi Akar konuşmuş, Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmış. Neden böyle bir konuşmaya ihtiyaç duyuyor? TOBB Başkanı zaten talimat verilmiştir, oraya gitmiştir. Yani TOBB Başkanı'nın kendi iradesi yoktur ki... TOBB Başkanı'na, 'Yassıada'ya git, şu kadar yatırım yap' dediler, yapıldı. Ne oldu? O kadar ölü yatırım orada duruyor. TOBB Başkanı'na sormak lazım, 'esnaf zorda değil mi, bir kuruş esnaf için ayırdı mı? Sırtını saraya dayayıp istikbal bekleyen kimse olmamalı. Sırtını saraya dayayanları tarih asla affetmeyecektir. Kendi bulundukları kurumlara ihanet edenleri de tarih affetmeyecektir."

Tank Paleti Fabrikasının satılmasına herkesin itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Amerika'da küçük bir koy ya da küçük bir liman Katar veya Suudlar almıştı ihaleyle. Amerika'da kıyamet koptu ve vazgeçtiler. ya biz onlar kadar bile milliyetçi değiliz, hangi milliyetçilik. Yerli, hangi yerli? Yerli ama gayri milli bir ittifakla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Millet İttifakıMillet İttifakı'na yeni partilerin katılıp kalmayacağı ya da "Demokrasi İttifakı" olup olmayacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ana söyleminin demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, bağımsız yargı olduğunu söyledi."Saray acaba ben kendi iktidarını sürdürmek için nasıl bir yasal düzenleme yapabilirim, bunun arayışı içinde." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, bu arayışın hayata geçirilmesi için MHP'nin de ikna edilmesi gerektiğini belirtti.Bu arayışta yeni bir tablo çıkarsa siyasetin de kendisini buna göre konumlandıracağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Pozisyon böyle devam ederse, elbette ki demokrasi isteyenler bir araya geleceklerdir. Ben buna inanıyorum. Önümüzdeki seçimleri bir parti seçimi olarak görmüyorum yani CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, Saadet Partisinin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisinin seçimi olarak görmüyorum. Önümüzdeki seçimler demokrasiden yana olanlar ile otoriter rejimden yana olanların seçimi aslında. Bu kadar açık bu kadar net." açıklamasını yaptı.Demokrasi isteyenlerin, "güçlendirilmiş parlamenter rejim" söyleminin bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, eskiyi değil tam tersine yeni bir anayasayla parlamentosu, demokrasisi, denetim organları güçlendirilmiş, yasama, yargı ve yürütmenin sağlıklı zeminde işlediği, liyakat sistemin tümüyle devlet yapısı içinde egemen olduğu bir rejimi savunduklarını dile getirdi."Önümüzdeki süreç için bugünden bir araya gelmek çok erken"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Önümüzdeki süreç için bugünden bir araya gelmek çok erken. Önce partilerin kurultaylarını yapmaları, yeni yönetim organlarını seçmeleri ve ondan sonra da toplumun önüne çıkmaları gerekiyor. ve bu süreç şu an devam ediyor. Ama şöyle söyleyebilirim; söylemde güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine bir ortaklaşma var. Var olan ucube sistemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi felakete götürdüğünü zaten vatandaşlar da kabul ediyorlar. Böyle bir tablodalar. Dolayısıyla önümüzdeki süreci umutsuzluk değil tam tersine Türkiye'nin aydınlığa çıkabileceği, demokrasiden yana olan siyasi partilerin bir araya gelip Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için çaba harcayacaklarını inanıyorum. Çok partili düzen dediğimiz süreç içinde, belki tarihimizde ilk kez vesayetin tamamen dışında, bir vesayet olmaksızın siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için sağlıklı tutarlı bir anayasa yapacaklar, ben buna inanıyorum."Anayasa tartışmaları2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisinin ortak anayasa çalışması yaptığına ilişkin iddia ile "Anayasanın ilk dört maddesine" ilişkin görüşlerinin sorulmasına Kılıçdaroğlu, "İlk dört maddenin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen AK Parti milletvekili. Bu cümleyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, Anayasa değişikliklerinin yapıldığı tartışmalarda söyledi. " karşılığını verdi.O dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Anayasa değişikliğine destek vermemesini" istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bizim, ilk 4 maddenin değiştirilmesi, çıkarılması gibi düşüncemiz hiç olmadı. Ama değiştirilmesini öneren kişilerin AK Parti'li olduğunu gayet iyi biliyorum." dedi.Anayasa Uzlaşma Komisyonunun kurulduğu dönemde çalışmalara katıldıklarını, ayrı çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olduktan sonra bir anayasa değişikliği çalışması hiç olmadı." ifadesini kullandı.Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) çalışmalarına da katıldıklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir bardak suda fırtına diyeceğim bir bardak suda fırtına bile yok. Çünkü bir yalan üzerine bir yalan rüzgarı üzerine söylemler... Yok öyle bir şey. Olmayan bir şey tartışılıyor, gerçekten de büyük bir hayretle izliyorum, bir şey yok ortada. Oturdunuz efendim Anayasa yaptığınız ya yok öyle bir Anayasaya yok." diye konuştu."İktidar HDP'yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde"Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt Partisi" kurulmasına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bize gelen bilgi şöyle; iktidar HDP'yi kendi yanına çekemeyince acaba ikinci bir parti kurup HDP'yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde. Bununla ilgili olarak da İmralı'yla acaba görüşme yapabilir miyiz, onları ikna edebilir miyiz, ikinci bir Kürt Partisi kurma ve onları parçalama yönünde bu tür bilgiler geldi." değerlendirmesini yaptı.Bu konuda sonuç alınır mı bilemediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın özellikle içeride tutulma gerekçelerinden birisinin de bu olduğunun ifade edildiğini öne sürdü.Kılıçdaroğlu, yeni partiler kurulacağına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Millet İttifakı'nın parçalanmasını sağlamanın Cumhur İttifakı'nın temel hedeflerinden biri olduğunu savundu."Doktorlara danışacağız"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni tip koronovirüs salgınına karşı Çin'den gelen aşıyı yaptırıp yaptırmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:"Tabii doktorlara danışacağız, bunun kararını benim vermem kadar yanlış bir şey yok. Doktorlar, 'Evet bu aşıyı olun' derlerse olacağız. Yani işin uzmanına soracağız. İşin uzmanı 'Evet bu aşıyı olmanız gerekir' derlerse oluruz yani bir ön yargım yok. Keşke gerçekten aşı tedavi edecek gücü, potansiyeli içinde taşıyan ilaç mı denir, eriyik mi denir varsa yani insanlar Kovid'e yakalanmayacaksa bu aşıyı yapmalıyız. Hatta hani böyle başarı yüzde 60-70-80'lerde olsa bile bu aşıyı mutlaka yapmalıyız. Çin'den gelmesi veya başka bir ülkeden gelmesi insanlarımızın aşı olması ve sağlıklarının korunması önemli."Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinin sağlık ve ekonomi yönünde yönetemediğini savunarak, bütün esnafların, hizmet ve turizm sektörünün zor durumda olduğunu öne sürdü.Bu konuda alınan önlemleri de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet aslında düşük gelirli yanında olan devlet demektir. Gelir dağılımını dengeleyen devlet demektir. Sosyal devlet hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı ve bunu sağlayan devlet demektir. Anayasamızın ilk dört maddesinde değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerinden birisi 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sosyal devlet olduğu vurgusudur. Şu anda Türkiye bir sosyal devlet olmaktan çıkmış vaziyette. Pandemi sürecinin getirdiği en büyük tehlike gelir dağılımındaki dengesizliğin büyümesidir. Fakirler daha fakir oldu, gelirleri çok daha düştü. Gelirleri fazla olanların ise gelirleri çok arttı." diye konuştu.Anket sonuçlarıAnket sonuçlarında CHP'nin yüzde 25'in çok üzerine çıkamadığı belirterek, buna ilişkin değerlendirmeleri sorulan Kılıçdaroğlu, bugün için bu anketlerin çok fazla bir şey vermeyeceğini söyledi.Kararsızların seçimlere doğru daha fazla olabileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben seçimlere yakın bir süreç içinde, asıl, net pozisyonun o süreçte ortaya çıkacağına inanıyorum. Bakın önümüzdeki günlerde göreceksiniz veya aylarda göreceksiniz, 'CHP'nin oyu yüzde 15'e düştü' diye, onlar da olacak. 'CHP'den herkese istifa ediyor, CHP'nin üye sayısında azalma var' bunlarda olacak. Bunları söyletecekler, ben bunu gayet iyi biliyorum. Bizim üye sayımız hiç düşmedi, tam tersine gençlerden çok fazla talep var. Üstelik biz internet üzerinden girip partiye herkes üye olabiliyor. Herhangi bir sorunumuz da yok."Kayseri'de muhtarlarla bir toplantı yaptığını ve orada bir muhtarın medya önünde CHP'yi eleştirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bir partinin davet ettiği bir toplantıda o partinin medyanın önünde eleştirilmesini saygı ile karşılayan tek parti var biziz. Çünkü biz demokrasi istiyoruz. O kişi de o kürsüye çıktığı zaman özgüvenle CHP'ye eleştirdi. Şimdi bu aslında normalde her siyasi parti olması gereken bir şey ama bizim dışımızda yoktu. Bunun olması lazım." ifadesini kullandı.???????(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş