CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:  "Hep birlikte güzel şeyler yapacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu destan CHP'nin değil, demokrasiye susayanların, hepimizin destanıdır; bu ülkenin destanıdır. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. Hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Değerli sanatçı Enis Fosforoğlu'nu dün sonsuzluğa uğurladık. Adalet Yürüyüşü'nde de beraber yürümüştük. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

23 Haziran İstanbul seçimlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin önü açıldı, Türkiye'nin önü daha da açılacak. Türkiye'ye huzur gelecek, bereket gelecek, demokrasi gelecek. 31 Mart'ta bir seçim yapmıştık, güzel de bir sloganımız vardı 'Mart'ın sonu bahar' diye. Gerçekten Mart'ın sonu bahar oldu. Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de baharı getirdik. İstanbul'u hazmedemediler, bin bir türlü iftira attılar. Oyları çaldılar dediler, nerede bu hırsız? Elimizde kamera görüntüleri var dediler, e hani nerede? Sonunda itiraf ettiler, siyasi bir söylem dediler. Siyasetin de bir ahlakı vardır! Eleştirebilirsiniz eyvallah ama 'çaldılar' demek asla ve asla doğru değildir. Bu milletin vicdanı var dedik. ve 18 gün sonra mazbatayı verdiler. Sonra 18 gün İBB başkanlığı yaptı İmamoğlu. Sonunda Ankara'da kurulan kumpas sonucunu verdi. Efendim seçimi iptal ediyoruz dediler. Biz dilekçe verdik, 'madem İBB seçimini iptal ediyorsun 39 ilçede seçimi iptal et yeniden seçime gidelim, eyvallah.' Hayır dediler. Bazı çevreler mutlaka sokağa çıkın, boykot yapın dediler" ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Milletin ferasetine güvendiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Mizah havasında olan pek çok söylemi hep birlikte bir şekilde dillendirdiler. Sonunda sandığa gittik 800 bini aşkın oyla İBB başkanı oldu. Ne dedik? Bu milletin ferasetine güveniyoruz dedik. Bir hakkın teslim edilen bir hakkın bir kişini eliyle kapalı kapılar ardından nasıl alındığını 80 milyon biliyor. Sadece 80 milyon da değil tüm dünya biliyor. Seçimler hangi şartlarda yapıldı? Her türlü iftira yapıldı. Pontus'tan tutun diplomaya kadar. Bir iktidar partisinin ve onun destekçilerinin, artık Cumhurbaşkanının, doğrudan İmamoğlu'nu hedef alarak orantısız bir şekilde bütün güçleriyle bir propaganda yaptılar. Onların güçleri var ama bizim de Allah'ımız var. Bu destan CHP'nin değil, demokrasiye susayanların, hepimizin destanıdır; bu ülkenin destanıdır. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Bu seçimlerin iki sonucu var; biri Türkiye için, diğer dünya için. İlki; seçmen ülkedeki siyasilere bir mesaj verdi. Seçmen, siyasetin vesayetinde olan yargıya önemli bir mesaj verdi; İmamoğlu'nun mazbatasını haksız şekilde elinden aldınız. Bizim görevimdir haksızlık karşısında susan şeytan olacaksa biz şeytan olmayacağız, mazbatayı hak edene vereceğiz' dedi. İstiyorlarsa yine YSK orada gitsinler, yine desinler, vallahi de billahi de itiraz etmeyecek, yeniden seçime gideceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA