CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: "CHP delegesi asildir, esir değildir. Tehdide şantaja boyun eğmemiştir, eğmeyecektir"

"Kamuoyunda dedikoduları önlemek adına bize ulaşan ıslak imzalı belgelerimizi Ankara'da bulunan noterimize gidip tespit ettirdik. Islak imzalı toplam belge sayısı 559. Toplam 628. Yeter sayısı elimizde var. Notere gidip iradesinin beyan eden delegemizin beyanını geri çekeceğine asla beyana bulunmayacaktır"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Kamuoyunda dedikoduları önlemek adına bize ulaşan ıslak imzalı belgelerimizi Ankara'da bulunan noterimize gidip tespit ettirdik. Islak imzalı toplam belge sayısı 559. Toplam 628. Yeter sayısı elimizde var. Notere gidip iradesinin beyan eden delegemizin beyanını geri çekeceğine asla beyana bulunmayacaktır" dedi.

CHP'li Tüzün, TBMM'de CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Usluer, konunun yönetim anlayışının değişmesi olduğunu söyleyerek, "Olağanüstü kurultay talebinin olması sadece delegelerin değil, bize oy verenlerin kurultay talebinde giderek artan tonda olmasının nedeni sebep değil sonuçtur. Karanlığa karşı omuz omuza mücadele etmesi gereken kişilerin karşı karşıya gelmesine yoldaşlık hukukunun bozulmasına bizler asla izin vermeyeceğiz. Yoldaşlık hukukunun temeli saygıdır" ifadelerini kullandı.

Tüzün, 30 Temmuz saat 1730'da imza verme süresi sona erdiğini hatırlatarak, "Delegeler 1730'a kadar imza verebilirler. Bu sürenin ardından 7 gün sonra tüzük gereği bu imzalar hazır olan imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecektir. 'Pazartesi günü toplanan imzalar CHP genel merkezine verilecektir' şeklinde konuşmalar oluyor.

Milletvekili arkadaşlar duyuru yayınladılar. 129 milletvekili ismi geçti. İmzası var demiyorum. 129 milletvekili arkadaşımızın imzası olduğunu düşünmüyorum. Grup Başkanvekillerinin arkadaşlara ulaşıp ulaşılmayan hiç aranmayan arkadaşlar olduğunun biliyorum. Ben aranmadım, aranmayan bir çok arkadaşımız var. Kişisel düşüncelerine saygı duyuyoruz milletvekili arkadaşların ama 29 imza olduğunu düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Tüzün 58 İl Başkanının beyanda imzası var dense de fotoğrafta 32 İl Başkanı'nı sayabildiklerini söyleyerek, "Kurultay delegelerimizle istişare toplantısı danışma kurulu toplantısı yapıp fikirlerini illerinin örgütlerinin görüşlerini açıklamış değillerdir. Sadece şahsi düşüncelerini açıkladıklarının tahmin ediyoruz. İstanbul İl Başkanı vardı ama 75 arkadaşımız 'kurultay olsun' diye oy verdi. Ankara yok dedi 23 arkadaş, İzmir'den 27 delege kurultay için imza verdi, Bursa 24, Konya 21 kişi imza verdi. İl Başkanları örgüt İlçe Başkanları, kurultay delegeleri ile toplantı yapıp değerlendirme yapmamışlardır. Başkanlara teşekkür ettik, açıklama sonrası şimdi imza veriyorum diyen arkadaşlarımız oldu. İl Başkanlarımız yanlış yerden sürece başladılar. 'Kurultay toplanmalıdır', 'delege imza atabilir maddesi' vardır ama kurultay toplanmamalı maddesi yoktur. CHP delegesi asildir, esir değildir. Tehdide şantaja boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Amacımız sayı yarıştırması değil, amacımız olağanüstü kurultayı parti ve Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirme kurultayı olmalıdır. Korku, tehdit, şantaj delegelerimizi bu noktaya getirmiş bulunuyor. Arkadaşlarımız fotoğrafını ulaştırmıştır. Bu fotoğraflardan en ufak bir kuşkumuz yok. Pazartesi gününe kadar ıslak imzalı belgeler elimizde olacaktır" diye konuştu.

Tüzün şöyle konuştu:

"Kamuoyunda dedikoduları önlemek adına bize ulaşan ıslak imzalı belgelerimizi Ankara'da bulunan noterimize gidip tespit ettirdik. Islak imzalı toplam belge sayısı 559. Toplam 628. Yeter sayısı elimizde var. Notere gidip iradesinin beyan eden delegemizin beyanını geri çekeceğine asla beyana bulunmayacaktır. Atılan imza kişilik onurdur, bunun arkasında duracaktır. Şu ana kadar 'Ben daha önce imza vermiştim şimdi geri çekiyorum' diyen olmamıştır. Islak imzalı yeter sayıda belge elimizde olduğu gün gidip teslim edeceğiz. Bu hareket değişim bileşenlerinin hareketi. Bu hareketin içerisinde kimler varsa görüş belirtebilir, imza verebilir."

Tuncay Özkan'ın söylemlerine yönelik olarak Tüzün, "Bizim her Merkez Yürütme Kurulu üyemize saygımız sevgimiz sonsuz. Basın yoluyla tartışmaya girmem. Herkes kendine yakışanı yapar Tuncay Bey neden yaptı bilmiyorum ama biraz kırıcı oldu. Düzelteceğine inanıyorum" cevabını verdi.

Tüzün, Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı olmasına ilişkin soruya, "Görev yapan Genel Başkanlarımız nasıl onursal Genel Başkanlarımız ise bundan sonra hangi arkadaş Genel Başkan olursa olsun aynı sevgiyi ona da göstermek zorunda kalacağız. Genel Başkanlık iddiasında bulunan Türkiye'yi emanet etmek istediğimiz kişiye partiyi emanet etmiyorsak yanlışlık var bunda. Muharrem İnce Ankara'da. Kısa süre sonra İnce bu süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunacaktır" ifadelerini kullandı.