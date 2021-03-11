CHP "Ankara, Kırıkkale, Çankırı İlleri Bölge Toplantısı" düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde CHP'li belediye başkanlarının ve parti teşkilatlarının iyi bir sınav verdiğini belirterek, "CHP'lilerin yerelde yaptıklarını iktidarda da yapabileceklerini milletimize göstermiş oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde CHP'li belediye başkanlarının ve parti teşkilatlarının iyi bir sınav verdiğini belirterek, "CHP'lilerin yerelde yaptıklarını iktidarda da yapabileceklerini milletimize göstermiş oldu." dedi.

Örgüt ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salıcı başkanlığında Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Ankara, Kırıkkale ve Çankırı İlleri Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Salıcı, toplantıdaki konuşmasında, AK Parti'nin, 19 yıldır Türkiye'yi tek başına yönettiğini, ülkenin daha iyi bir noktada olması gerektiğini söyledi.

İktidarı yanlış yaptıkları işlerde uyardıklarını belirten Salıcı, buna rağmen iktidarın "kendi bildiğini yapan bir süreç izlediğini" öne sürdü.

Gelinen noktada ekonomik açıdan ve özgürlükler konusunda 2002'den daha kötü bir noktada olunduğunu ifade eden Salıcı, Türkiye'de yasakların, yolsuzlukların bulunduğunu, dış politika, ekonomi ve eğitim alanlarının da iyiye gitmediğini savundu.

Salıcı, "Özellikle onların cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediği bizim tek adam rejimi dediğimiz rejime geçildikten sonra Türkiye'de neredeyse iyi giden hiçbir şey yok. AK Parti Türkiye'yi böyle bir ortama getirdi. Bu ortamın değişmesi gerekiyor. Bu ortamın değişmesi için CHP'lilere büyük görev düşüyor." şeklinde konuştu.

Partilerinin 31 Mart seçiminde izlediği stratejiyle 11 büyükşehir belediyesini, toplam 250 civarında belediyeyi kazanarak Türkiye nüfusunun yarısını CHP'den hizmet alır hale getirdiğini aktaran Salıcı, iktidarın CHP'nin başarılı olamayacağına, yönetemeyeceğine dair tevatürleri olduğunu ileri sürdü. Salıcı, şöyle devam etti:

"Bu süreçte belediye başkanlarımız öyle bir performans gösterdi ki iktidar belediye başkanlarımızın başarısını görüp o başarıyı engellemek için gerek belediye meclislerinde gerek ulusal düzeyde hükümet aracılığıyla belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetlerden duyduğu rahatsızlığı tüm toplumla paylaştı.

Pandemi sürecinde onların yapamadığını belediye başkanlarımız yaptı. Ekonomik krizin üstüne gelmesinden dolayı tam bir buhrana dönüşen bu süreçte belediye başkanlarımız da örgütlerimiz de bu konuda iyi bir sınav verdi. CHP'lilerin yerelde yaptıklarını iktidarda da yapabileceklerini milletimize göstermiş oldu."

Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini, bu nedenle Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında sorun çıkarmaya çalıştığını iddia eden Salıcı, iktidar tarafından ülke gündemine suni konuların getirildiğini kaydetti.

"Seçime nasıl hazırlanacağımızın planlamasını yapacağız"

Gazeteci Levent Gültekin'in birkaç gün önce saldırıya uğradığını hatırlatan Salıcı, "CHP'liler bunu garipsememiştir. Çünkü o güruh çok daha büyük şekilde Çubuk'ta Sayın Genel Başkanımıza saldırırken de vardı." dedi.

Salıcı, Türkiye'nin gerginliklerle seçime gittiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde bir genel seçim dönemi var. Bu genel seçim döneminde biz kendi örgütümüzle il, ilçe başkanlarımızla önümüzdeki genel seçimlerde partinin başarısını sağlamak, bu olumsuzluklardan Türkiye'yi kurtarmak için nasıl bir çerçeve çizeceğimizin ve tarihi henüz belli olmayan seçime nasıl hazırlanacağımızın planlamasını yapacağız."

Salıcı, bu süreci doğru şekilde yürütecek kadrolarının, tarihsel birikimlerinin, inançlarının, politika ve çözüm önerilerinin bulunduğunu dile getirdi.

"En son seçimleri biz kazandık unutmamamız lazım"

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Cumhuriyet değerlerinin önemli ölçüde hasar gördüğünü öne sürerek, "Hem iktidar yolunda mücadele ediyoruz hem de Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini yerli yerine getirmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Kuşoğlu, iktidar olma ve Cumhuriyet ile demokrasi değerlerini koruma hedeflerine ulaşacaklarını belirterek, bu konuda umutlu olduklarını ifade etti. Kuşoğlu, "En son seçimleri biz kazandık unutmamamız lazım. Bundan sonraki seçimleri de biz kazanacağız." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da "Nerede bir sorun varsa orada hazır olan bir parti yapılanmasını ise en kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen