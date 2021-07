Chiliz coin nedir? Güncel Chiliz (CHZ) coin yorum ve grafik

Galatasaray coinin haricinde Juventus ve Barcelona gibi kulüplerin coin çalışmalarını yürüten Chiliz, dünyanın ilk blockchain tabanlı hayran etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'a güç veren, spor ve eğlence için önde gelen dijital para birimidir. Chiliz (CHZ) ilk kez 2018 çıkmıştır. Socios uygulamasında yayınladığı anketlerde oy kullanmalarına izin vermektedir. CHZ coin nedir? Güncel Chiliz (CHZ) coin yorum ve grafik

Chiliz bugünkü fiyatı ₺2,12 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.789.495.401 TRY. Chiliz son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #60, piyasa değeri ₺12.467.657.648 TRY. Dolaşımdaki arz 5.893.953.727 CHZ coin ve maksimum seviyede. 8.888.888.888 CHZ coin.

Spor kulüpleri ile yaptıkları ortaklık anlaşmaları ile ismini sıkça duyduğumuz Chiliz (CHZ), Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Barcelona gibi dünya çapında kulüplerle yaptığı anlaşmalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

CHİLİZ COİN NEDİR?

2012 yılında Malta'da kurulan Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir. Hayranların eğlenceye katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası gibi günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz.

Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, kitleleriyle etkileşim kurmalarına ve bunlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blok zinciri tabanlı araçlar sağlar.

Chiliz (CHZ), dünyanın ilk blockchain tabanlı hayran etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'a güç veren, spor ve eğlence için önde gelen dijital para birimidir. Taraftarlar, markalı Taraftar Tokenları satın alabilir ve takas edebilir, ayrıca kulüp odaklı anketlere ve anketlere katılma, etkileme ve oy kullanma becerisine sahip olabilir. 2018 yılında Malta'da kurulan şirketin vizyonu, aktif ve pasif taraftar arasındaki uçurumu kapatmak ve milyonlarca spor fanatiğine tokenize edilmiş bir etki payı olarak hareket eden bir Taraftar Tokenı sağlamaktır.

Özel platform para birimi olarak, hayranlar, ortaklarımızın Socios uygulamasında yayınladığı anketlerde oy kullanmalarına izin vererek kullanıcılara etkili karar verme gücü veren bu markalı Taraftar Tokenlarını satın almak için CHZ kullanıyor. Sahiplik ayrıca hayranlara özel ödüller ve inanılmaz deneyimlerin yanı sıra oyunlaştırma, sosyal etkileşim ve liderlik tablosu özelliklerine erişim sağlar ve 2021 ve sonrasında daha fazla eklemenin kullanıma sunulmasını sağlar.

CHİLİZ (CHZ) GÜVENLİĞİ NEYE DAYANIR?



2018 yılında Socios.com tarafından piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin ERC-20 token'ı olup Ethereum ağı üzerine kurulmuştur.

ERC-20 COİN NEDİR?

Fabian Vogelsteller tarafından 2015 yılında oluşturulan ERC-20 coin, Ethereum blockchain ağı üzerindeki tüm akıllı sözleşmelerde kullanılan standartbirtekniktir.

Ethereum, Bitcoin'in ardından ikinci en yüksek piyasa değerine sahip kripto para olsa da farklı bir amaçla kullanılıyor. Ethereum blockchain aslında satın alınabilen, satılabilen veya takas edilebilen coin kullanımı esasına dayanıyor.

Ethereum ağındaki coin'lerepek çok farklı dijital varlığı temsil ediyor. Bunlar arasında makbuzlar, ödenecek borçlar (IOU) ve hatta gerçek dünyadan somut objeler dahi bulunuyor. Esasen Ethereum coin'leri, Ethereum blockchain ağı üzerinde çalışan akıllı sözleşmelerden ibaretler.

CHİLİZ (CHZ)'İN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Socios.com hayran katılım platformu, sıfırdan Chiliz blok zinciri altyapısı üzerine inşa edilmiştir ve platforma özel para birimi olduğu için $CHZ kullanır. Socios.com, taraftarların FC Barcelona,Juventus, Paris Saint-Germain, AS Roma, Galatasaray, Atlético de Madrid, OG, CAI ve UFC dahil olmak üzere dünyanın en büyük ve en ünlü spor takımlarından bazılarından markalı Taraftar Tokenları satın almalarına olanak tanır.

Socios.com'dan satın alınan Taraftar Tokenları, kullanıcıların popüler oylama yoluyla takımlarını etkilemelerine ve katılıma dayalı takım ödülleri ve tanınmaya hak kazanmalarına olanak tanır. Tüm Taraftar Tokenları, Chiliz blok zinciri kullanılarak basılıyor ve tüm platform içi oylama, Chiliz blok zincirinden geçen bir dizi akıllı sözleşme olarak yürütülüyor.

CHZ Token, hayranların anketlere ve anketlere katılmak için Taraftar Tokenlarını kullanabilecekleri ve aktif katılım yoluyla ödüllendirilebileceği, tüketiciye yönelik platformu Socios.com'u özel olarak besler.

CHZ Jetonlarının, Taraftar Tokenları ve Socios Soyunma Odası'nın ilk satışına, Taraftar Tokenları'nın ve Socios Soyunma Odası'nın ilk satışına katılmaları gerekmektedir; burada, yoğun talep, potansiyel ortak kulüplerin veya sporların Taraftar Tokenları için ne kadar iştah olduğunu gösterir ve bunu yapmak kulüpleri veya spor markaları Socios.com'a katılacak !

CHZ Tokenları, tüketiciye yönelik platform Socios.com aracılığıyla Taraftar Tokenları satın almak/takas etmek için de kullanılabilir.

Taraftar Tokenları, Chiliz'in kurum içi değişimi www.chiliz.net'te Chiliz Token, CHZ'ye karşı takas edilebilir.

CHZ Token'in yüksek likiditesi vardır ve ayrıca Binance ( Cornerstone Investor ), Bitpanda, HBTC, Paribu, Mercado, HBTC gibi en büyük ve küresel olarak tanınan bazı borsalarda işlem görmektedir.

Socios.com, spor ve eğlence organizasyonlarına, küresel izleyicileriyle daha etkin bir şekilde etkileşimde bulunmalarına ve bunlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için markalı bir Taraftar Token ve hayran katılım platformu sağlar. Şu anda FC Barcelona, Juventus, AC Milan, OG, Paris Saint-Germain, Manchester City, Galatasaray ve Professional Fighters League gibi 25 büyük spor/espor organizasyonunun tümü platformda Taraftar Tokenları başlattı. Dünyanın dört bir yanından daha birçok önde gelen spor ve eğlence tesisi, yakın gelecekte Taraftar Tokenlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Chiliz/socios'un dünya çapında Türkiye, Kore, İsviçre'de birden fazla ofisi bulunuyor ve İspanya, ABD ve Brezilya'da yeni ofisler açarak genişlemesine devam edecek. Şirket ayrıca 100'den fazla yetenekli personel istihdam etti ve 2021 boyunca bunu ikiye katlayacak.

CHİLİZ (CHZ) AVANTAJLARI NELERDİR?

Spor takımları ve ilgili kuruluşlar ile taraftarlar arasında bir değişim aracı olarak kullanılabilen Chiliz (CHZ) taraftar jetonlarının oluşturulmasına imkan verir. Bu sistemle taraftarların lisanslı ürünlerde alternatif ödeme yöntemi olarak kripto paraları kullanabilmelerini sağlar ve bu sayede taraftarının söz sahibi olması için olanak sağlar

Chiliz (CHZ), özellikle büyük futbol kulüpleri ile yapmış olduğu anlaşmalar adının duyurmuştur. Türkiye'de de önemli futbol kulüpleri ile başlattığı anlaşmalar yatırımcıları Chiliz (CHZ) yatırımına yöneltmiştir. Bu gibi gelişmeler dikkate alındığında Chiliz (CHZ) coinin ilerleyen yıllarda çok daha fazla değer kazanması beklenmektedir.

CHİLİZ (CHZ) KURUCUSU KİMDİR?



Alexandre Dreyfus, İş adamı ve küresel girişimci. Chiliz adlı firma CEO'su. Alexandre Dreyfus bu yolla kripto para üzerinden birçok kulübe kaynak sağlanıyor. Daha önce Global Poker Liginde de yer aldı. Dreyfus kendini hayalperest, gezgin ve dünya vatandaşı olarak tanımlıyor.